La classifica degli attori turchi più popolari cambia abbastanza rapidamente e ogni settimana fornisce agli utenti web diverse novità. Dai dati forniti da IMDb, Kıvanç Tatlıtuğ, il protagonista di Brave and Beautiful, attualmente è l'attore turco più popolare. Can Yaman è presente alla sesta posizione, mentre il fanalino di coda della top 10 è Demet Özdemir.

Kıvanç Tatlıtuğ è l'attore turco più popolare

La Turchia è uno dei paesi al mondo che produce più Serie TV, secondo solamente agli Stati Uniti. Per questo motivo danno molta importanza all'IMDB Top Star Meter, ovvero la classifica degli attori e delle attrici più popolari che viene determinata dagli utenti di IMDb, sito che gestisce informazioni riguardanti tutto ciò che concerne il mondo della produzione televisiva, cinematografica, ma anche dei videogiochi.

La classifica viene stilata settimanalmente e per il mondo dell'industria televisiva e cinematografica costituisce un criterio molto importante, anche in vista di scelte per i progetti futuri. La classifica è abbastanza ballerina e ogni settimana offre delle sorprese, e in questa lo scettro come attore più popolare turco viene stato assegnato a Kıvanç Tatlıtuğ, ovvero il Cesur di Brave and Beautiful.

Hande Erçel presente alla posizione numero cinque

Kıvanç Tatlıtuğ si è classificato al 1° posto dell'IMDb Top Star Meter, pubblicato nella giornata del 4 maggio 2022. Il Cesur di Brave and Beautiful, ultimamente, si è fatto notare soprattutto per la serie di fantascienza Yakamoz S-245 presente nella piattaforma digitale Netflix.

Al secondo posto, invece, è presente la protagonista femminile della serie, Özge Özpirinçci.

Proseguendo, per trovare un volto molto conosciuto in Italia bisogna scendere alla posizione numero cinque, dove è presente Hande Erçel. Al momento non è impegnata in nessuno progetto, ma visto che ha firmato un contratto con Disney Plus, si vocifera che possa essere la protagonista insieme a Can Yaman della serie El Turco.

Demet Özdemir fanalino di coda della top 10

Proprio Can Yaman, invece, si trova alla posizione numero sei, seguito alla sette da Kerem Bürsin, che nel breve termine non dovrebbe essere protagonista di produzioni televisive o cinematografiche. Ultimamente, infatti, è più impegnato nell'ambito pubblicitario, come la stessa Hande Erçel.

Saltando di una posizione, alla nove è presente Ayça Ayşin Turan, la protagonista di Ada Masalı, mentre alla dieci segue Demet Özdemir, che al momento è impegnata sul set della nuova serie di Disney Plus Dünyayla Benim Aramda, mentre la prossima estate dovrebbe iniziare le riprese del secondo capitolo di Love Tactics al fianco di Şükrü Özyıldız.