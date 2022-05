L’esperienza di Blind sull’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da alti e bassi oltre che da accese discussioni. Durante il suo percorso nel Reality Show il rapper si è scontrato con Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis oltre che con Licia Nunez. Un’esperienza che ha messo a dura prova l’artista che prima si è infortunato durante la sfida alla pelota honduregna e poi è stato costretto a trascorrere qualche giorno in infermeria a causa di un’infezione. Rientrato a Cayo Paloma il cantante ha perso il duello al televoto con Lory Del Santo ed è stato costretto a traslocare su Playa Sgamatissima.

Nel corso della puntata del 20 maggio Blind ha ricevuto una visita a sorpresa. La fidanzata, Greta Tigani, l’ha raggiunto in Honduras per incoraggiarlo dopo avergli scritto una romantica lettera. “Sono venuta qui per dargli forza, deve restare. Desiderava tanto venire qui e deve andare avanti. So che lui è forte e ce la farà” - ha affermato la 22enne.

Greta Tigani regala un braccialetto al rapper e lo incoraggia: 'Qui per dargli forza'

Superata l’infezione che l’aveva costretto ad allontanarsi da L’Isola dei Famosi per qualche giorno, Blind è approdato su Playa Sgamatissima dopo l’esito sfavorevole del televoto. Nelle ultime settimane il rapper è parso scarico e in difficoltà. Per tale motivo la produzione del reality, come spiegato da Ilary Blasi durante la puntata del 20 maggio, ha deciso di fargli un regalo con la speranza di scuoterlo in vista del rush finale dell’avventura in Honduras.

L’ex allievo di X Factor è stato raggiunto sulle spiagge di Cayo Paloma dalla fidanzata, Greta Tigani. La ventiduenne ha supportato Blind in una fase delicata della sua vita quando meditava di lasciare la musica. “Mi ha aiutato ad uscire dal tunnel dalla droga” - ha raccontato più volte l’artista. La perugina ha raccontato di aver affrontato la sua fobia per l’aereo solo per lui.

Subito dopo il tenero abbraccio la nail designer ha donato un braccialetto al naufrago. “É simile al mio e lo porterà sempre con sé così sentirà sempre la mia presenza”.

La giovane coppia convolerà a nozze nel 2023

Greta Tigani è nata a Perugia l’11 dicembre 1999 ma da alcuni anni si è trasferita a Milano. Ha iniziato a frequentare Franco Rujan, nome all’anagrafe di Blind, quando aveva 5 anni.

I due sono cresciuti insieme e si sono fidanzati all’età di 18 anni con la giovane che ha aiutato l’artista a superare i problemi di droga. La coppia ha annunciato di recente che convolerà a nozze nel 2023. La ventiduenne si è specializzata nella nail art dopo essersi diplomata all’Ipssar Alberghiero di Assisi.

Con Blind si è trasferita nel capoluogo lombardo e lavora al Centro Smalto Milano dopo l’esperienza nel centro Estestica YoUnique. Da quando è iniziata l’avventura del rapper a L’Isola dei Famosi Greta Tigani è spesso ospite in studio e nelle ultime ore ha raggiunto l’Honduras per fare una sorpresa al fidanzato.