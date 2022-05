Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Brave and Beautiful', che racconta i piani di vendetta di Cesur Alemdaroglu e il suo contrastato amore per Suhan Korludag, la figlia di Tahsin Korludag. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 27 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:20.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dissidi fra Cesur e Suhan, sulla campagna elettorale di Mihriban, sul rapimento di Riza, sull'evasione di Adalet e sulla gelosia di Cahide.

Cesur e Suhan si riavvicinano

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Mihriban parlerà ai cittadini con la speranza di essere eletta come sindaco della città. Riza Soyozlu approfitterà dell'evento per comunicare ai residenti di Korludag che Tahsin gli ha regalato un hotel come risarcimento per aver scontato trent'anni di carcere a causa di Adalet. Il discorso dell'uomo farà infuriare Korludag che avrebbe preferito non rivelare la notizia a nessuno. Nel frattempo, Suhan e Cesur si riavvicineranno dopo aver saputo che il padre della donna è gravemente malato. L'idillio della coppia, però, durerà poco a causa di Cesur che accuserà la moglie di aver rovinato il loro rapporto liberandosi del bambino.

Nel corso del ricevimento per la candidatura di Mihriban, Cahide farà una scenata di gelosia a Korhan quando assisterà ad uno scambio di confidenze fra lui e Selen. Nel corso delle indagini per la morte di Salih, Riza entrerà di nascosto in ospedale per uccidere il medicante prima che Cesur abbia modo di parlare con lui. Non sapendo nulla di ciò che è accaduto, Suhan andrà a trovare Riza per chiedergli con cosa ricatta suo padre.

L'uomo le mostrerà il video della morte di Salih, lasciandola senza parole. Dopo essersi resa conto che Bulent fa il doppio gioco, Cahide deciderà di ricattarlo anche lei.

Tahsin è malato

Tahsin chiederà a Turan di eliminare Riza Soyozlu insieme a lui, ma l'uomo rifiuterà la proposta. Cesur chiederà a Rifat di poter utilizzare il magazzino di un suo amico, mentre Necla andrà a trovare Adalet in carcere per informarla che Tahsin è malato.

Quest'ultimo allontanerà dalla tenuta Hulya dopo che la donna si infilerà nel suo letto per sedurlo. Korhan ospiterà Reyhan a casa sua anche se Cahide non sarà d'accordo. In carcere, Adalet fingerà di sentirsi male per poter rubare dei barbiturici in infermeria. Poco dopo, la donna fuggirà dall'ospedale grazie a Necla per nascondersi nello chalet di Tahsin. Lì, verrà raggiunta da Korludag che si rifiuterà di partire con lei all'estero. Bulent si arrabbierà con Mihriban quando scoprirà che la madre ha chiesto a Cesur di tenere il discorso di apertura del suo comizio elettorale. Dopo aver parlato al pubblico, quest'ultimo farà rapire Riza per poi rinchiuderlo in una gabbia per costringerlo a parlare.

Dopo la diffusione della notizia del rapimento dell'uomo, Serhat inizierà a sospettare di Cesur anche se a loro risulta che non si sia mai mosso dall'officina di Rifat.

Suhan fingerà di essere stata rapita da Turan per costringere Cesur a liberare Riza senza che quest'ultimo lo denunci. Cesur scoprirà le bugie della donna grazie ad alcune registrazioni e le chiederà spiegazioni. Dopo aver perso un'altra asta per i terreni, Korhan scoprirà da Cahide che la spia di suo padre è Bulent. Dopo aver saputo che Adalet si nasconde nei boschi, Riza si recherà sul posto per incontrarla. Lì, la donna lo minaccerà con una pistola, convinta che solo la sua morte potrà rendere libero Tahsin.