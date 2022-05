Uno dei programmi di punta di Canale 5 è senza ombra di dubbio Ciao Darwin. Il format di varietà e game-show condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, è andato in onda l'ultima volta nel 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, una nuova stagione di Ciao Darwin tornerà all'inizio della prossima primavera, con ben 10 puntate.

Ciao Darwin in onda su Canale 5 a partire da marzo 2023, ecco le novità

Stando a quanto rivelato da Dagospia, il programma storico di Paolo Bonolis è pronto a tornare su Canale 5. Nelle ultime ore il sito ha rivelato: “Ciao Darwin avrà una nona edizione, la notizia era stata accennata da TvBlog ma anche dal gruppo di lavoro della trasmissione.

Il debutto era arrivato nel 1998, l’ultima edizione nel 2019 con ottimi ascolti. Stando alle nostre informazioni lo show condotto da Paolo Bonolis avrà ben dieci puntate, in onda su Canale 5 a partire da marzo 2023”. Ma le sorprese per il game-show non sono finite e, secondo il portale TvBlog, il programma avrà anche un restyling sul fronte delle firme e una parziale sostituzione degli autori.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis commentano il ritorno di Ciao Darwin

Già da tempo si vociferava un ritorno dello storico programma di Mediaset, Ciao Darwin. Qualche settimana fa, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva risposto a un sito che sosteneva che una nuova edizione del game-show non era prevista.

La moglie del conduttore ha risposto dicendo: "Io vi adoro ma mi chiedo... Non prevista da chi? Da voi?". Già da questa risposta, molti fans del programma hanno iniziato a sperare in un ritorno del format ma, a dare ulteriori conferme, è stato lo stesso Bonolis durante la sua intervista al Maurizio Costanzo Show, dove ha, con una semplice frase, riacceso le speranze nel cuore degli affezionati telespettatori del programma, dicendo: "Vedremo", lasciando aperte tutte le possibilità.

Adesso il sogno sembra essere diventato realtà e, a distanza di quattro anni, il programma amatissimo dai giovani di Canale 5 ritornerà in onda per far divertire i telespettatori. Nel 2019 il programma si è poi fermato, concludendo con ottimi ascolti. Tuttavia, l'edizione fu caratterizzata da un incidente avvenuto durante la prova del 'genodrome'.

Qui, un concorrente nella prova dei rulli, si era gravemente ferito, riportando lesioni alla spina dorsale. Per questo motivo non è da escludere che, con molta probabilità, il gioco in questione potrebbe svolgersi in forma rivisitata, con prove meno rischiose, così da mettere in sicurezza i concorrenti.