Cambio di programmazione sulle reti Mediaset dal mese di settembre. Le novità riguardano l'appuntamento con La forza di una donna, la soap turca ormai prossima al finale della prima stagione.

Le nuove puntate sono confermate nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 per l’autunno, anche se ci sarà una sostanziale riduzione della durata per lasciare spazio al talk show Dentro la notizia.

Nessun ritorno invece per Io sono Farah: al momento la serie non è in programma nel palinsesto di settembre.

La forza di una donna ridotta: cambio programmazione tv da settembre

Le novità del palinsesto di settembre riguarderanno una sostanziale riduzione della durata de La forza di una donna nel palinsesto feriale di Canale 5.

Con il ritorno di Uomini e donne e della confermata striscia quotidiana di Amici 25, la soap opera turca non andrà più in onda per oltre un'ora e mezza al giorno.

Il palinsesto autunnale prevede dalle 17 alle 18:40 la messa in onda di Dentro la notizia, il nuovo programma di informazione e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi, pronto a prendere il posto di Myrta Merlino e del suo Pomeriggio 5.

Di conseguenza, la messa in onda de La forza di una donna verrà notevolmente ridotta in daytime: le puntate avranno una durata massima di 25-30 minuti al giorno e saranno trasmesse prima del talk show di Nuzzi.

Bahar viene operata nei nuovi episodi de La forza di una donna

Le anticipazioni turche dei nuovi episodi de La forza di una donna rivelano che Bahar avrà modo di ritrovare suo marito Sarp, dopo aver creduto per diversi anni che fosse morto.

La donna si sottoporrà anche al delicato trapianto di midollo osseo: l'unica possibilità per potersi salvare ed evitare il peggio. L'operazione andrà a buon fine e Bahar sarà felice di riprendere in mano le redini della sua vita.

Io sono Farah non torna a settembre su Canale 5

Situazione differente, invece, per Io sono Farah. Al momento, il ritorno della soap opera turca non è prevista in programma nel palinsesto pomeridiano feriale di settembre.

Dopo la lunga pausa estiva di tre settimane, non dovrebbe tornare in onda nella fascia pomeridiana, ma potrebbe ritornare in video da novembre nel prestigioso slot di prima serata.

Dopo il gran finale di Tradimento, potrebbe essere proprio la serie con Demet Ozdemir a ereditare la serata del venerdì e sfidare gli show di intrattenimento previsti nel corso della stagione autunnale su Rai 1.