Arif tornerà a casa in pessime condizioni e Bahar piangerà per lui nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Mi ha chiuso la porta in faccia" dirà in lacrime a Ceyda.

Le anticipazioni rivelano che Bahar aspetterà Arif per tutta la notte, ma quando lui tornerà al quartiere, dopo il rapimento, sarà distante con lei. L'uomo, pieno di lividi e ferite, preferirà chiudere la porta della sua casa e Bahar scoppierà in un pianto disperato. Ceyda consolerà la sua amica, mentre Enver andrà da Arif che gli confiderà la sua paura per l'incolumità di Bahar.

Il rapimento di Arif e la paura al quartiere

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che i protagonisti vivranno ore di terrore perché Arif sarà nelle mani di due rapitori. L'amico di Bahar verrà portato in un luogo segreto e picchiato senza un apparente motivo. L'unica colpa che verrà attribuita ad Arif sarà quella di aver fatto troppe domande alle persone sbagliate. Da qualche tempo, infatti, ci saranno due nuovi inquilini che prenderanno in affitto la casa di fronte a quella di Bahar per tenerla d'occhio. Arif avrà sempre a cuore l'incolumità della donna e dei bambini, soprattutto perché prometterà a Enver di non separarsi mai da loro. Quando vedrà che quegli uomini seguono Bahar, Arif non si separerà mai da lei e farà anche delle domande ai nuovi arrivati che identificheranno in lui un nemico da neutralizzare.

Tutti al palazzo saranno in pena per Arif, anche perché nella caffetteria si troveranno tracce di sangue. Per Bahar la preoccupazione sarà maggiore, perché si sentirà in colpa nei confronti di Arif. Ceyda sarà pronta a dare un aiuto concreto, chiedendo a Peyami di fare irruzione in casa dei vicini con i suoi uomini. La spedizione punitiva non porterà a nulla, perché di Arif, in quella casa, non ci sarà traccia.

Il ritorno di Arif e la distanza da Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar non farà altro che guardare l'orologio in attesa di notizie. Nel frattempo, i rapitori rilasceranno Arif in un bosco, ma l'uomo si troverà in pessime condizioni e riuscirà a stento a rialzarsi e a raggiungere la strada.

Solo dopo molte ore passate al freddo, Arif sarà salvato da un passante che lo riporterà a casa con il suo camion. Quando l'uomo arriverà al quartiere sarà ormai mattina e dopo una notte in bianco passata alla finestra, Bahar potrà tirare un sospiro di sollievo. La donna correrà al piano di sotto per riabbracciare Arif, ma lui le risponderà a stento: "Non è successo niente". I lividi e le ferite sul volto dell'uomo parleranno chiaro e Bahar, in lacrime, lo supplicherà inutilmente di andare in ospedale. Arif chiuderà la porta della sua casa e Bahar si sfogherà con Enver: "Non mi ha fatto entrare", dirà scoppiando in un pianto disperato tra le sue braccia. La donna si sentirà colpevole di tutto quello che è successo al suo amico, "Mi ha chiuso la porta in faccia", dirà a Ceyda che proverà a consolarla.

Enver, intanto, busserà alla porta di Arif che gli confiderà di essere molto preoccupato per Bahar e i bambini.

Suat è un uomo pericoloso

Nelle puntate in onda in Italia, Piril e Suat hanno già capito che il loro segreto è in pericolo. Sarp, infatti, ha incontrato Sirin che lo ha riconosciuto e temono che lei possa rivelargli che sua moglie e i bambini sono vivi. A questo proposito, i due hanno provveduto a pagare il silenzio di Julide, mentre con Sirin ci è voluto un metodo decisamente più forte. Gli uomini di Suat hanno rapito la ragazza minacciando di togliere la vita ai suoi genitori se dovesse parlare. Sin da subito è stato chiaro che Suat è in contatto con uomini molto pericolosi.