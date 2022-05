La Mediaset ci riprova con le fiction made in Italy e, dal prossimo 18 maggio trasmetterà Giustizia per tutti, un crime con Raul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia di artisti è tornata a lavorare insieme dopo il primo incontro sul set di Immaturi- il viaggio. Nella nuova fiction, Bova vestirà i panni di Roberto, un uomo ingiustamente accusato di aver ammazzato la moglie. Dopo dieci anni di prigione riuscirà a dimostrare la sua innocenza, ottenendo la scarcerazione. Roberto, che in carcere si è messo a studiare giurisprudenza, una volta uscito si farà assumere dallo studio legale in cui lavorava sua moglie.

Al suo fianco ci sarà Victoria Bonetto, figlia del titolare dello studio, con la quale cercherà di dare giustizia a persone vittime di errori giudiziari, proprio come lui.

Giustizia per tutti, trama della la nuova serie tv con Raul Bova

Reduce da un clamoroso successo su Rai Uno, grazie all'interpretazione di Don Massimo, Raul Bova torna su Canale 5 con una nuova fiction, che si preannuncia molto interessante. Giustizia per tutti debutterà il 18 maggio sulla rete ammiraglia di Mediaset in prima serata. Tre puntate che narrano la storia di Roberto, un fotografo di moda che si troverà coinvolto in una triste vicenda. L'uomo, felicemente sposato con Beatrice, sarà accusato di aver ucciso la donna.

Condannato a trent'anni di detenzione, lotterà con le unghie e con i denti per dimostrare la propria innocenza. Durante gli anni di reclusione, si rimetterà sui libri, studiando legge. Grazie ai nuovi studi, riuscirà a far riaprire il caso, venendo considerato estraneo ai fatti. Tornato in libertà avrà, come obiettivo principale quello di scoprire chi ha ucciso realmente sua moglie.

Inoltre, cercherà di riallacciare i rapporti con sua figlia Giulia, la quale vive con la zia Daniela. Quest'ultima, essendo la gemella della defunta Beatrice, risulta essere una seconda madre per la ragazzina.

Giustizia per tutti: Roberto collaborerà con Victoria

La trama di Giustizia per tutti anticipa che Roberto, una volta uscita di prigione, si metterà sulle tracce del vero assassino di Beatrice.

Pertanto si farà assumere nello studio in cui lavorava sua moglie. In questo modo, farà la conoscenza di Vicroria Bonetto, figlia del titolare, con la quale, inizialmente, avrà un rapporto burrascoso. Con il tempo, però, fra i due si instaurerà una certa sintonia professionale che gli consentirà di lavorare fianco a fianco sul caso della misteriosa morte di Beatrice. Inoltre, l'obiettivo della donna sarà quelle di dare giustizia a tutte le persone vittime di errori giudiziari.

La nuova fiction di Canale 5 è ambientata a Torino

La nuova Serie TV di Canale 5 risulta essere un crime, in cui si cerca di dare giustizia a tutti coloro che hanno pagato ingiustamente. Per calarsi meglio nella parte, l'attore romano ha dichiarato di essersi recato personalmente nel carcere di Torino, città in cui è ambientata la fiction. A tal proposito, l'attrice spagnola, Rocio Munoz Morales, volto di Victoria Bonetto, ha rivelato di esser stata colpita dalla bellezza e dalla civiltà del capoluogo piemontese.