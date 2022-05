Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole della settimana 6-10 giugno 2022 in onda in prima visione assoluta su Rai 3 alle 20:50 e on demand e in replica su RaiPlay. Che cosa succede nei prossimi episodi? Cresce la tensione per Raffaele, minacciato e picchiato da alcuni criminali. La situazione si farà sempre più preoccupante, fino al punto di non ritorno e i telespettatori verranno riportati indietro nel tempo, quando la povera Rita perse la vita pur di fare il suo dovere con la giustizia. Le stesse emozioni e la stessa paura pervaderanno Raffaele e i suoi cari.

Nel frattempo, non sarà facile per Roberto gestire le domande di Cristina, che vedrà a casa del padre Lara. Di seguito, i nuovi spoiler Upas.

Un Posto al sole anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022: Raffaele in pericolo

Tutto inizia quando Renato convince Raff ad andare in un vivaio per comprare una pianta da regalare a Giuditta, per ringraziarla di averlo aiutato con Jimmy e per farsi perdonare. In fondo si sente in colpa, sapendo bene di averla sfruttata consapevole dei sentimenti che prova per lui. Qui, Raf viene avvicinato da un ragazzo che gli chiede delle informazioni ma in realtà si scopre che è Lello, pronto a vendicarsi per quanto accaduto alla sua famiglia. Il giovane appartiene al clan che ha sgominato Nicotera.

Ne segue una colluttazione, che vede Raffaele avere la peggio. Colpito allo stomaco, viene anche minacciato: se non gli dirà chi è stato a tradirli, per lui le cose si metteranno molto male, idem per la sua famiglia. Come se non bastasse, anche Ornella verrà avvicinata in ospedale da Lello. Anche per la dottoressa Bruni, così come per Viola, sono in arrivo avvertimenti.

Raffaele rivede Elvira, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, Lara resta a casa di Roberto spiazzando Cristina. La piccola farà subito delle domande al padre, non capendo come mai la bella Martinelli sia lì. Non sarà facile per Ferri gestire la situazione. Intanto, Mariella sarà furiosa con Cerruti dopo aver scoperto che è disposto a dare una seconda possibilità a Bruno, nonostante abbia saputo di essere stato tradito.

Nei nuovi episodi, Raffaele sarà messo con le spalle al muro e temerà per l'incolumità della sua famiglia. Saranno puntate cariche di tensione, che non mancheranno di riservare colpi di scena. Raf, non sapendo che altro fare si rivolgerà a Elvira, raccontandole quanto successo. I due finiranno per riavvicinarsi? La situazione si farà sempre più preoccupante, anche perché Lello non si fermerà alle semplici minacce.

Resta da vedere anche come si muoverà Nicotera, ora che tutta la sua famiglia è in guai seri per le sue operazioni.