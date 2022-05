La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a settembre sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il finale della sesta stagione della soap opera nostrana creata da Giannandrea Pecorelli ha riservato diversi colpi di scena per i telespettatori, ma una tra le scene più emozionati degli episodi conclusivi è stata senz'altro l'appassionante bacio tra Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose). Il perfido ricatto, avanzato da Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) alla sorellastra, è stato di scegliere se proseguire il flirt col nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) o salvaguardare la madre Gloria Moreau (Lara Komar), con la giovane Colombo che inizialmente aveva scelto la seconda opzione.

La mossa tanto coraggiosa quanto inaspettata della capo commessa, ovvero di costituirsi alla polizia, aveva nuovamente scombinato le carte in tavola e tra la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e il mentore giornalista era trionfato l'amore. Idillio sentimentale che, nel corso della prossima stagione, dovrà fare i conti col probabile arresto di Gloria.

Le responsabilità indirette di Marco nel possibile arresto di Gloria

Nel corso dell'ultimo episodio dello sceneggiato, andato in onda venerdì 29 aprile, Marco era rammaricato per essersi visto rifiutare l'anello di fidanzamento da Stefania e a Gloria tale dettaglio non era sfuggito.

A fronte di ciò, l'ex ostetricia aveva suggerito al rampollo di casa Di Sant'Erasmo come agire per far cambiare idea alla Venere e, dopo aver seguito i consigli della donna, effettivamente i due ragazzi torneranno a formare una coppia.

La riconciliazione tra Stefania e Marco, però, potrebbe avere una forte ripercussione sulla vita della figlia di Ezio, in quanto si ritroverebbe a dover fare i conti col possibile arresto della madre. Il giornalista, inoltre, potrebbe sentirsi indirettamente responsabile dell'accaduto e mettersi alla ricerca di un modo di rimediare, o perlomeno di tentarci.

Marco potrebbe assumere un costoso avvocato difensore per Gloria

Nonostante nelle puntate andate in onda a dicembre scorso si era fatta strada la possibilità che Gloria fosse benestante, forse per merito di un'ingente eredità ricevuta, pare difficile ipotizzare che la stessa, da dietro le sbarre, possa usare il denaro per eventuali cauzioni o avvocati di sorta.

Marco, invece, non ha alcun problema economico e potrebbe utilizzare il denaro in suo possesso per ingaggiare un costoso avvocato difensore per Gloria, nutrendo il desiderio di fare tornare libera la madre della ragazza che ama e togliersi quell'annoso peso dalla coscienza.