La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine, con un finale ricco di colpi di scena. Fra questi c'è stata la scelta di Gloria di costituirsi. La donna infatti, pur di permettere a sua figlia di vivere la sua storia d'amore con Marco, ha deciso di dire tutta la verità. Tuttavia il reato di cui fu accusata anni prima potrebbe essere andato in prescrizione, tanto da evitarle il carcere. A questo punto la donna potrebbe finalmente riprendere in mano la sua vita, magari ritrovando anche l'amore.

Il Paradiso: Gloria ha rivisto il marito

La storia di Gloria sembra essere una delle più interessanti de Il Paradiso delle Signore. La donna un tempo era un'ostetrica, felicemente sposata e madre di una bambina. Tuttavia la sua vita tranquilla venne sconvolta da un episodio drammatico che ha segnato per sempre il suo destino. Gloria soccorse una giovane partoriente in pericolo di vita, decidendo di salvare la madre piuttosto che il bambino. Questa decisione le costò cara, dato che il marito della ragazza decise di accusarla ingiustamente di praticare aborti. Per non ledere l'attività del marito, e per sfuggire al carcere, la donna decise di scappare, abbandonando la sua famiglia. Ezio ha sofferto molto a causa dell'allentamento di Gloria, tanto da dire a sua figlia che la madre fosse morta per non farle sentire il peso dell'abbandono.

Anni dopo, però, Moreau è tornata a Milano e a deciso di stare accanto alla figlia, seppur sotto mentite spoglie. Ha avuto modo di rivedere anche Ezio, capendo di esserne ancora innamorata, nonostante gli anni di separazione.

Il Paradiso 6: Ezio e Gloria si sono riavvicinati

Nonostante gli attriti iniziali, nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore il rapporto fra Ezio e Gloria è andato man mano migliorando.

Tuttavia lui si è rifatto una vita al fianco di Veronica, anche se ha lasciato trasparire un sentimento ancora vivo per la madre di sua figlia. La capo commessa, però, si è concentrata prevalentemente sul rapporto con la figlia, cercando di preservarla da dolori e delusioni. Difatti la donna ha scelto di costituirsi per non permettere a Gemma di andare oltre con il suo ricatto e quindi di riuscire a separare Stefania e Marco.

Nel finale di stagione si è visto Ezio rincorrere la macchina dei carabinieri mentre portavano via Gloria. Ma la signorina Moreau andrà in carcere?

Il Paradiso 7: Moreau potrebbe ritrovare un po' di felicità

Il Paradiso delle Signore riprenderà a settembre, dopo una lunga pausa estiva e il pubblico è in attesa di conoscere l'evoluzione delle varie storyline, tra cui quella di Gloria. La donna potrebbe evitare il carcere, dato che il reato potrebbe essere andato in prescrizione. A questo punto Moreau potrebbe riprendere in mano la sua vita, a partire dal rapporto con la figlia. Essendo Ezio già impegnato con Veronica, la donna potrebbe innamorarsi nuovamente, magari di un personaggio che entrerà nel corso della settima stagione.