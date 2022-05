In occasione della settima puntata del serale di Amici 21, in onda sabato 30 aprile, c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra la maestra Celentano e Veronica Peparini. Su Instagram, Fabrizio Prolli ha espresso la sua opinione e si è schierato dalla parte di una delle due insegnanti. Per l'ex ballerino professionista del talent show, Alessandra Celentano si è contraddetta da sola.

Che cos'è successo al serale?

Durante una sfida tra Michele (allievo di Celentano) e Dario (allievo di Peparini), le due insegnanti hanno avuto un diverbio. Per difendere il proprio allievo, la coreografa di danza classica ha sostenuto che la collega Peparini non capisce nulla di danza.

Immediatamente ha preso la parola Maria De Filippi e ha invitato la maestra Celentano a ridimensionare le sue parole prima che venissero fraintese. Al termine dell'esibizione dei rispettivi allievi, Alessandra Celentano ha chiesto la parola. Al contrario di quanto si potesse pensare, l'insegnante si è detta dispiaciuta che il suo ballerino abbia dovuto affrontare una performance preceduta da polemiche.

Il commento dell'ex ballerino di Amici

Come di consueto, Fabrizio Prolli ha deciso di attivare la funzione domande su Instagram. Il 36enne conosce molto bene le dinamiche del talent show di Maria De Filippi, perché in passato è stato nel corpo di ballo dei professionisti. Prolli, oltre ad essere un coreografo, in passato è stato sposato con Veronica Peparini.

Un utente ha chiesto all'ex ballerino di Amici di Maria cosa pensasse dello scontro tra Celentano e Peparini. Anziché glissare, il diretto interessato si è schierato dalla parte di Veronica. Senza peli sulla lingua, Prolli ha affermato: "Ha avuto una grande caduta di stile". A detta del 36enne, Celentano avrebbe reagito in quel modo perché consapevole che Dario ha delle grandi qualità tecniche.

Prolli ha sostenuto che la maestra Celentano si sia contraddetta da sola, perché ha sempre dichiarato che il mondo della danza è uno: "La danza è una, ma è piena di sfaccettature". Secondo il punto del 36enne, Veronica Peparini ha una carriera da far inviadia: "E' apprezzata in tutto il mondo". Infine, Fabrizio Prolli ha precisato che la sua ex moglie dà lavoro a moltissimi danzatori.

Cosa pensa Prolli di Nunzio?

Tra le varie domande alla quale ha risposto Fabrizio Prolli, ce n'è stata anche una riguardante l'uscita di Nunzio. Il 36enne ha riconosciuto il talento del ballerino di latino-americano: "Per essere entrato alla fine del pomeridiano ha fatto un bel percorso". Tuttavia, il coreografo ritiene giusta l'eliminazione dell'allievo di Raimondo Todaro.

A proposito di Todaro, Fabrizio Prolli ritiene come, a volte, dica delle cose inopportune. Il riferimento è al botta e risposta con Michele: "È un talento, ma anche lui non è stato carino nei confronti del maestro".