Soleil Sorge torna all'Isola dei Famosi. Stando ad un retroscena reso noto dal portale Pipol Reality, la 27enneitalo-americana avrebbe deciso di tornare sui suoi passi. In un primo momento, aveva detto "no" alla proposta di Mediaset, ma poi avrebbe deciso di accettare lo "sbarco" in Honduras.

L'accaduto

Nei giorni scorsi si era mormorato della presenza di Soleil Sorge e Vera Gemma all'Isola dei Famosi: le due ex concorrenti del Reality Show di Canale 5 sarebbero dovute andare in Honduras in qualità di ospiti speciali.

Mentre la risposta di Vera Gemma era ancora top secret, la 27enne italo-americana aveva risposto con un sonoro "no".

A quanto pare, però, in quel di Cologno Monzese non si sarebbero arresi e avrebbero continuato a corteggiare Soleil Sorge. Dunque, dopo una serie di "moine", l'ex gieffina avrebbe deciso di tornare sui suoi passi e accettare la proposta avanzata da Mediaset. In principio, si mormorava di un presunto rifiuto per la influencer a causa della presenza di Vera Gemma: le due donne, infatti, hanno partecipato alla stessa edizione di Pechino Express e tra loro durante il viaggio ci sono stati parecchi dissapori.

Il presunto retroscena

Secondo quanto riportato dal portale Pipol Reality, Soleil Sorge avrebbe deciso di tornare all'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, la 27enne nel 2019 è stata già in Honduras come naufraga: in quell'occasione, Soleil aveva anche intrapreso una relazione con Jeremias Rodriguez.

Come spiegato sul portale, Sorge avrebbe deciso di vedere la proposta dal lato positivo: "Noi l'abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo momento come una bella vacanza".

Al momento, non è chiaro quale ruolo sia stato scelto per la influencer italo-americana.

Soleil Sorge sulla cresta dell'onda dopo il GFVip 6

Soleil Sorge sta riscuotendo un ottimo successo. La 27enne, per sei mesi è stata "reclusa" nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove è stata protagonista di un'amicizia-speciale con Alex Belli.

Sebbene Soleil non sia riuscita a vincere il reality show condotto da Signorini - Jessica Selassié ha trionfato - la 27enne italo-americana è sulla cresta dell'onda.

Uscita dalla casa più spiata d'Italia, Barbara d'Urso ha voluto fortemente l'ex gieffina a La Pupa e il Secchione in giuria con Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Con l'approdo in Honduras, Soleil Sorge potrebbe ottenere maggiore visibilità. All'Isola dei Famosi, alcuni concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality show e tornare in Italia, quindi il ruolo della 27enne potrebbe essere quello di spronare i naufraghi rimasti in gioco.