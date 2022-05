La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non essere ancora finita del tutto e molti fan continuano a sperare che i due decidano di tornare insieme. Nella puntata di Uomini e Donne registrata mercoledì 11 maggio ci sono stati dei colpi di scena molto emozionanti. Riccardo è uscito dallo studio in lacrime e Ida ha deciso di seguirlo. I due si sono scontrati e hanno discusso, ma alla fine sembra aver vinto il sentimento che ancora li fa sentire l'uno legato all'altra.

Riccardo Guarnieri ha tolto il saluto a Ida

Durante la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 11 maggio ci sono stati diversi colpi di scena che faranno sicuramente sognare i fan della coppia formata da Ida e Riccardo.

Inizialmente, al centro dello studio, si sono presentati Gloria, con Fabio e Riccardo. Guarnieri, alla fine della puntata precedente, ha fermato la dama e le ha chiesto di uscire insieme e di provare a conoscersi meglio, ma lei ha rifiutato. Riccardo ha voluto sottolineare di provare interesse per lei, ma la dama preferisce portare avanti la conoscenza con Fabio. Proprio durante questa discussione, Ida ha deciso di intervenire, spiegando di essere molto delusa per il fatto che Riccardo abbia deciso di toglierle il saluto. Guarnieri ha spiegato di aver deciso di assumere questo atteggiamento perché non vuole più che il loro rapporto venga frainteso. I due hanno iniziato a litigare, prima che accadesse qualcosa di inaspettato.

Le lacrime di Riccardo

Maria De Filippi ha deciso di occuparsi del Trono Classico, mandando in onda un'esterna di Veronica e Andrea. Durante il loro bacio è partita la canzone "Fai Rumore" di Diodato. A questo punto in studio Riccardo è scoppiato a piangere, per poi uscire, seguito da Ida. Guarnieri ha spiegato che quella canzone è la stessa che aveva voluto dedicare a Ida quando gli ha chiesto di sposarlo.

La conduttrice ha chiesto se volevano ballare insieme e loro hanno accennato di si, visibilmente commossi. Dopo aver ballato, la dama ha deciso di chiudere con Marco, il cavaliere che aveva iniziato a frequentare, e ha spiegato di aver detto a Riccardo che "non è mai troppo tardi", senza ottenere, però, risposta. Tutti hanno iniziato a chiedere al cavaliere cosa voleva fare, ma lui ha continuato a non rispondere, mentre Ida ha ammesso di volerci riprovare.

L'invito a cena e la sfilata

Notando che Riccardo continuava a non rispondere in modo schietto, Ida ha deciso di abbandonare lo studio. Il cavaliere le è corso dietro ed è scoppiato l'ennesimo litigio. Quando sono rientrati, Ida ha spiegato di voler chiudere definitivamente. A quel punto Maria De Filippi e Armando hanno cercato di far ragionare Riccardo e di fargli dire la verità, mettendo da parte il suo grande orgoglio. Alla fine Guarnieri ha deciso di chiedere a Platano di uscire a cena insieme e lei ha risposto di si. Durante la sfilata, sul tema "l'arte della seduzione", Riccardo si è vestito in modo molto elegante e si è presentato in studio con un mazzo di rose rosse, che ha dato ad Ida, facendola salire sulla passerella. Quando ha finito la sfilata ha chiesto di rimettere la musica e ha ballato con la camicia aperta, invitando Platano a sfiorargli il petto.