Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese 'Tempesta d'amore', interpretata fra gli altri da Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Merve Cakir (Shirin Ceylan), Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Jeannine Gaspar (Vanessa Sonnbichler), Sven Waasner (Erik Vogt) e Viola Wedekind (Ariane Kalenberg). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 maggio, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul salvataggio di Maja e Hannes, sull'organizzazione del compleanno di Max, sull'arrivo di Gerry a Bichleim, sul regalo di Maja per Florian e sull'inganno ordito da Christoph ai danni dei Saalfeld.

Vanessa organizza una festa per Max

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Florian ignorerà tutte le sue paure, pur di salvare la vita alla sua amata Maja e ad Hannes. Per far colpo sui giudici, Erik accetterà di lavorare come inserviente del hotel. Alfons deciderà di trascorrere il suo tempo dedicandosi ad un nuovo hobby insieme alla moglie. Max chiederà scusa a Vanessa per averla ferita, non trovando, però, il coraggio di rivelarle di aver preso un'importante decisione riguardante il suo futuro. Ignara di tutto, Sonnbichler organizzerà una festa di compleanno per il fidanzato, visto che non lo festeggia da tempo. Per questo motivo, deciderà di aspettare insieme a lui la mezzanotte ma l'arrivo inaspettato del cognato, Gerry, rovinerà un po' tutto.

Max, infatti, non sarà molto felice di rivedere il fratello e farà di tutto per evitare che quest'ultimo partecipi alla sua festa di compleanno. Il fitness trainer sistemerà, con una scusa, il fratello in una baita in montagna per poi rivelare a Vanessa di non volerlo alla propria festa. Poco dopo però, Gerry si presenterà magicamente alla loro porta.

Erik deluso da Ariane

Maja rimarrà piacevolmente colpita dalla proposta di Hannes, ma chiederà a quest'ultimo del tempo per riflettere prima di potergli dare una risposta. Più tardi, la giovane regalerà a Florian un ciondolo di San Hubertus, il santo patrono dei cacciatori e dei forestali, per ringraziarlo di averle salvato la vita.

Shirin trasporterà la torta di compleanno di Max in bicicletta, per poi essere distratta dalla vista di uno stravagante ragazzo che si innamorerà di lei a prima vista. Dopo aver saputo che la tomba di sua madre è stata devastata da una tempesta, Ariane chiederà a Selina di accompagnarla nella sua città natia, ma la donna rifiuterà. Erik verrà a sapere che la fidanzata ha preferito chiedere aiuto ad un'amica piuttosto che a lui e si arrabbierà.

Robert e Werner verranno a sapere che Rafael Gomez vorrebbe vendere una sua catena di hotel a poco prezzo. I Saalfeld, però, cambieranno idea quando Christoph rientrerà al Furstenhof, informandoli che l'affare con Gomez non è affidabile. In realtà, Christoph ha già pianificato un piano per essere il solo a guadagnare nell'affare.