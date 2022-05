Sono mesi che a U&D non si parla d'altro che di Ida e Riccardo: le puntate, infatti, sono quasi interamente dedicate ai due ex fidanzati, ai loro tentativi di riavvicinamento e agli scontri che hanno in studio per divergenze caratteriali. Dopo aver assistito all'ennesimo appuntamento con il dating-show incentrato su Platano e Guarnieri, alcuni spettatori si sono esposti sui social per protestare, dicendosi stanchi del tanto spazio che viene concesso alla coppia a discapito di altri protagonisti del cast.

Aggiornamenti su dama e cavaliere di U&D

Manca meno di una settimana al finale di stagione di U&D (l'ultima puntata andrà in onda mercoledì 1° giugno), ma sul web si parla quasi esclusivamente di due protagonisti del Trono Over.

Ida e Riccardo continuano a monopolizzare le registrazioni con i loro battibecchi, con le dichiarazioni d'interesse e i ripensamenti, con i balli romantici e gli scontri a centro studio.

Dopo aver assistito per l'ennesima volta ai "siparietti" tra Platano e Guarnieri (l'avvicinamento durante la sfilata maschile, con tanto di carezze agli addominali e ammiccamenti), alcuni spettatori hanno deciso di usare i social network per dirsi stanchi dello spazio che viene concesso ai due, soprattutto perché da mesi stanno oscurando tutti gli altri personaggi del dating-show.

La prima a farne le spese, è stata Gemma Galgani. Da quando il pugliese ha rimesso piede negli Elios, la 72enne è stata messa in un angolo e relegata al ruolo di comparsa dopo anni vissuti da "regina" indiscussa.

Gli sfoghi del pubblico di U&D

Tra i commenti che i fan di U&D hanno scritto in questi giorni sulla litigiosa coppia, spiccano quelli di chi se la prende soprattutto con Riccardo per le risposte che non dà ad Ida.

"Lui è astuto, finge lacrime ed emozioni. Le spezzerà il cuore di nuovo", "Lui vuole solo stare al centro dell'attenzione, gioca con i sentimenti degli altri, questo è da vigliacchi", hanno affermato alcuni spettatori del dating-show contro Guarnieri.

Qualcuno se l'è presa anche con Platano incolpandola di essere la principale responsabile di questa situazione: "Se gli corre ancora dietro dopo aver capito quali sono i problemi, vuol dire che i veri problemi li ha lei e pure più di lui".

Un parere comune, però, è che sia la dama che il cavaliere stiano superando il limite proponendo sempre le stesse "scenette" davanti alle telecamere, anche perché a credere alla loro sincerità sono rimasti in pochi.

"Basta che si decidano e lo facciano per conto loro", "O ci stanno prendendo in giro o sono due egoriferiti incapaci di avere una relazione", "Hanno rotto le scatole", questi sono altri commenti di chi non regge più l'argomento principale delle ultime puntate.

Il paragone con il 'Gabbiano' di U&D

Un commento che ha raccolto parecchi consensi, inoltre, è quello che recita: "Credo abbiano bisogno di un bravo analista per risolvere i loro problemi. Se poi fingono, meglio che vanno a casa".

Insomma, Ida e Riccardo non convincono più la maggior parte dei telespettatori, gli stessi che anni fa sognavano con il loro amore un po' tormentato.

Nonostante i pareri negativi di molte persone, Guarnieri continua ad essere il protagonista assoluto del Trono Over, e questo spinge alcuni a paragonarlo ad uno storico cavaliere tanto discusso e criticato.

Secondo qualcuno, infatti, il pugliese potrebbe essere l'erede naturale di Giorgio Manetti, l'uomo che Gemma Galgani ha amato qualche anno fa e che si faceva chiamare il "Gabbiano" per il suo spirito libero.

Quando l'hanno interpellato su questa associazione, il toscano ha detto: "Non sta a me dire se lui è il mio erede. Basta chiedere a chi segue il programma e si avrà una risposta".