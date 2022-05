Da meno di 24 ore, sul web non si parla d'altro che di una paparazzata che ha per protagonista un chiacchierato cavaliere di U&D. Dopo la fine delle registrazioni del dating-show, Riccardo Guarnieri è stato fotografato in compagnia di una ragazza mora che, secondo Amedeo Venza, si chiamerebbe Serena e sarebbe la sua nuova fiamma. Dopo aver interrotto definitivamente il rapporto con Ida Platano, il personal trainer avrebbe già voltato pagina accanto ad una giovane barese.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D Over

La stagione 2021/2022 di U&D non è ancora finita, ma tutti i membri del cast sono già in vacanza da circa 10 giorni.

L'ultima puntata è stata registrata il 19 maggio, dopodiché dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori sono tornati alle loro vite, da soli oppure in coppia (se hanno trovato l'amore davanti alle telecamere).

Chi non è riuscito ad avere il lieto fine prima dell'inizio della lunga pausa estiva, è Riccardo. Il bel pugliese ha provato a riallacciare una conoscenza con Gloria poi, vedendosi rifiutato, ha cercato un riavvicinamento con la sua storica ex, Ida.

I due hanno monopolizzato intere puntate del dating-show, fino alla rottura definitiva che è stata mostrata al pubblico nei giorni appena trascorsi.

"Non sono più innamorato di lei, non come prima. Adesso non rifarei tutto quello che ho fatto anni fa nonostante i litigi", ha ammesso Guarnieri rispondendo a precise domande di Maria De Filippi.

La segnalazione sul cavaliere di U&D

Sono passati una decina di giorni da quando si sono interrotte le registrazioni di U&D, e tutti i protagonisti hanno ripreso le loro regolari attività, sia professionali che personali.

La mattina del 28 maggio, sul web ha cominciato a circolare una foto rubata al protagonista indiscusso dell'ultima parte di stagione: da quando è rientrato negli studi Elios, Riccardo ha monopolizzato interi appuntamenti con il dating-show, sia con nuove che con vecchie frequentazioni.

Amedeo Venza ha condiviso tra le sue Instagram storie una segnalazione che riguarda Guarnieri e la sua presunta nuova fiamma.

"Riccardo a Bari con una ragazza, non ha perso tempo. Forse aveva ragione Ida", ha affermato l'influencer accanto alla foto che dei curiosi hanno fatto di nascosto al pugliese mentre passeggiava con una giovane mora che non fa parte del parterre femminile del Trono Over.

News sul privato del volto di U&D

Nelle ultime ore, sempre Amedeo Venza ha aggiornato i curiosi sull'identità della donna che è stata paparazzata con Riccardo lo scorso 27 maggio.

"Lei si chiama Serena e si stanno conoscendo", ha fatto sapere il pugliese che sembra certo del fatto che la ragazza in questione sia la nuova fiamma di Guarnieri.

Mentre sul web impazzano gli scatti rubati alla presunta nuova coppia, su Canale 5 veniva trasmessa l'intervista di Ida Platano a Verissimo. La parrucchiera ha parlato del suo passato difficile, dei rapporti non idilliaci che ha con la famiglia, dell'amore per il figlio Samuele e del sentimento che ha provato e che prova tutt'ora per il cavaliere del Trono Over.

I telespettatori, però, sono stati spiazzati dalle parole che la dama ha rivolto all'ex fidanzato: "Non sono innamorata, stra innamorata. Anche lui credo. La cena è andata bene, abbiamo parlato ma non ci siamo ancora baciati. Spero succederà presto".

Poco prima che Ida lasciasse lo studio, in sovraimpressione è apparsa la scritta che chiariva che l'incontro con Silvia Toffanin è avvenuto prima che i protagonisti del dating-show si dicessero addio definitivamente all'interno degli Elios, ma è stato mandato in onda dopo la puntata di Uomini e donne dedicata alla rottura.