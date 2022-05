Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove si assisterà all'inizio della lunga pausa estiva per uno dei programmi più seguiti dagli spettatori di Canale 5. Si tratta di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che anche quest'anno uscirà di scena dal palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, e lascerà spazio all'arrivo di una nuova soap opera che prenderà il suo posto in daytime.

Chiude Uomini e donne, al via la pausa estiva: cambio programmazione Mediaset giugno

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne volge ormai al termine per questa stagione. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi chiuderà i battenti per la pausa estiva, così come accade sempre ogni anno.

Le ultime puntate di quest'anno sono in programma nella settimana che va dal 30 maggio al 1° giugno: trattasi di tre appuntamenti imperdibili per i spettatori che hanno seguito il programma nel corso dell'anno, perché ci sarà spazio per le scelte finali dei tronisti in carica, Luca e Veronica.

Dopodiché il 2 e 3 giugno, al posto dell'appuntamento con Uomini e donne, ci sarà spazio per delle puntate speciali della soap opera Una Vita.

Un altro domani è la nuova soap che prenderà il posto di Uomini e donne da giugno

Eccezionalmente per giovedì e venerdì, la serie ambientata ad Acacias andrà in onda con doppio appuntamento in programma dalle ore 14:10 alle 16 circa, occupando così la stessa fascia oraria che fino al giorno prima era nelle mani di Maria De Filippi.

La programmazione di Canale 5, però, subirà delle ulteriori modifiche a partire dal 6 giugno, quando in daytime debutterà la nuova soap opera spagnola dal titolo "Un altro domani".

Al centro delle trame di questa nuova appassionante soap ci saranno le vicende della giovane Julia che, nel momento in cui scoprirà la vera identità di suo padre, deciderà di dare una svolta alla sua esistenza.

Spazio anche alle vicende di Carmen, la nonna di Julia, di cui saranno raccontate le vicende ambientate però negli anni '50.

Salta Temptation Island: cambio programmazione Mediaset

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset del prossimo giugno riguarderà anche una delle trasmissioni clou dell'estate.

Trattasi di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, che quest'anno non andrà in onda a partire da giugno, dato che si è scelto di escluderlo dalla programmazione estiva di Canale 5.

Un "duro colpo" per tutti gli appassionati del genere che ormai, da diversi anni, erano abituati a vedere Temptation Island nel prime time della calda stagione Mediaset.