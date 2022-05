Giovedì 26 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Tra i protagonisti al centro dello studio ci sono stati Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La dama bresciana dopo la cena effettuata con il cavaliere pugliese ha rivelato che è andato tutto male. La diretta interessata ha confidato di essersi sentita rifiutata dal suo ex.

Lo sfogo della dama

I telespettatori di Uomini e Donne pensavano di dover fare i conti con l’ennesimo ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A quanto pare le cose non stanno affatto così.

Dopo l’invito a cena del cavaliere pugliese, Ida ha deciso di accettare e si era detta pronta a dare una nuova chance al suo ex. Come racontato da Platano, lontano dai riflettori Guarnieri ha dimostrato di essere lo stesso uomo conosciuto in passato. Con la voce tremolante per il nervoso la dama si è lasciata andare ad un’amara confessione: “Lui si nutre dei sentimenti degli altri. Tu non hai sentimenti…” La dama ha spiegato che Riccardo le ha subito detto di non farsi film. Dal racconto di Ida sarebbe emerso che il 41enne non voleva baciarla: “Al telefono mi hai detto che non ti fregava nulla dei miei sentimenti”.

La replica del cavaliere

Dopo aver lasciato parlare Ida, Riccardo Guarnieri ha sostenuto di essere uscito a cena solo perché pensava di trovare una donna diversa.

Dunque, il cavaliere ha insinuato che tra lui e la dama bresciana non ci siano le basi per intraprendere una nuova storia d’amore. Maria De Filippi è intervenuta e si è domandata perché Riccardo abbia stuzzicato Platano mentre frequentava altri cavalieri del parterre maschile. Gianni Sperti è apparso perplesso davanti all’atteggiamento menefreghista dell'uomo.

A quel punto Guarnieri ha smentito quanto detto dalla sua ex. Poi, ha gelato Ida Platano lasciando intendere di non voler più nulla da lei: “Questo è l’ultimo spazio, stop. Tu sei brava a raccontare. Che vergogna dopo due anni”.

La reazione di Tina Cipollari

I telespettatori di Uomini e Donne sanno benissimo che Tina Cipollari non nutre una particolare simpatia per Ida Platano.

Durante la puntata di giovedì 26 maggio, però, l’opinionista ha spezzato una lancia a favore della dama: “Oltre a screditarla, l’hai ripudiata come hai fatto in passato. Riccardo sei un farabutto”. Parlando con la dama bresciana, Cipollari si è detta dispiaciuta per l’ennesima delusione d’amore ricevuta da Guarnieri: “Ida è un peccato che ti stia ancora dannando per quest’uomo”. A detta dell’opinionista, il cavaliere avrebbe fatto più bella figura se non avesse illuso la sua ex.