Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Delon De Metz (Zende Dominguez), Annika Noele (Hope Logan), Darin Brooks (Wyatt Spencer) e Rena Sofer (Quinn Forrester). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 maggio al 4 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla separazione di Hope e Liam, sulle discussioni fra Brooke e Thomas, sul matrimonio di Wyatt e Flo, sui piani di vendetta orditi da Zoe ai danni di Paris e sul riavvicinamento fra Hope e Liam.

Brooke non si fida di Thomas

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Douglas chiederà a Hope per quale motivo Liam non viva più nella loro stessa casa. Davanti alla curiosità del bambino, la figlia di Brooke Logan sarà costretta a spiegargli che lei e il marito hanno deciso di separarsi per un po' di tempo per il bene della propria famiglia. Alla Forrester, Ridge e Brooke si ritroveranno a parlare della separazione di Hope e Bill. Sarà proprio in quell'occasione che Brooke racconterà al marito di aver saputo che Thomas è ancora innamorato della figlia, temendo che il giovane possa essere ancora ossessionato da lei. Quello che inizierà a temere Brooke è la reticenza mostrata da Thomas nell'ammettere di avere ancora sentimenti morbosi nei confronti di Hope.

Nel frattempo, Thomas si ritroverà a passare davanti alla porta dell'ufficio in cui si trovano i due coniugi e si fermerà ad origliare. Dopo aver sentito i dubbi espressi da Brooke, Thomas entrerà nella stanza e tenterà di tranquillizzarla. Nonostante ciò, la donna gli intimerà lo stesso di stare lontana dalla figlia e di non cercare di ritornare con lei.

Hope si confida con Paris

Wyatt racconterà a Bill e Liam che Flo ha accettato la sua proposta di matrimonio. Dopo essersi congratulati con il futuro sposo, Liam assicurerà al fratello e al padre che, molto presto, ritornerà con la moglie. Hope confiderà a Paris di soffrire molto per la sua separazione da Liam. Brooke continuerà ad attaccare Thomas, confidandogli di avere scarsa fiducia in lui.

Dopo l'uscita di scena di Brooke, il giovane confiderà a Ridge di essere sempre stato convinto che lei volesse separarli. Flo tenterà di far pace con Hope, ottenendo scarsi risultati. Wyatt avvertirà Liam di stare molto attento a Thomas che potrebbe sicuramente farsi avanti con Hope. Non sentendosi nella posizione di poter dire qualcosa alla moglie, Liam chiederà consiglio a Bill che lo inviterà a trascorrere più tempo con lei per riconquistarla.

Brooke si recherà negli uffici della Spencer Publications per chiedere a Liam di fare il possibile per riavvicinarsi alla moglie in modo che Thomas stia lontano da lei. Zoe, con l'aiuto di Quinn, preparerà un piano per rovinare un incontro fra Paris e Zende in cui avrebbero dovuto conoscersi meglio. Dopo aver confidato a Brooke di non riuscire a dimenticare il tradimento del marito, Hope bacerà Liam e si riavvicinerà a lui.