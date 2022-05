Bianca e Gaia saranno in serio pericolo nelle nuove puntate di Un Posto al sole che andranno in onda a maggio. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano infatti che anche l'amica di Bianca finirà nella trappola della web challenge. Si esclude così l'ipotesi che sia stata lei a fare da guida alla figlia di Boschi, come si era ipotizzato in un primo momento. Questa volta però la situazione sfuggirà di mano e le due amiche rischieranno la vita a causa dell'ennesimo ordine ricevuto dalla misteriosa voce metallica dalla quale non riescono a liberarsi.

Un Posto al sole anticipazioni: Bianca in pericolo

Da diverso tempo, i telespettatori di Un posto al sole stanno vedendo Bianca tormentata e ribelle. Il suo atteggiamento non piace a Franco e Giulia, che tuttavia non possono nemmeno immaginare che cosa stia accadendo a quella bimba che, fino a poco tempo fa, era così tranquilla e serena.

Bianca è rimasta vittima di una web challenge. Un Posto al sole ha voluto trattare un tema sociale tramite questa storyline, come spesso accade nella soap. A causa di queste sfide via web, estreme e senza alcun senso del limite, molti ragazzi hanno perso la vita, pur di non essere considerati dei perdenti. Dunque, gli autori della soap hanno cercato di mettere in guardia i genitori, invitandoli a vigilare sui pericoli che purtroppo corrono veloci nella 'rete nera' del web.

Fino a ora Bianca ha superato delle prove che non l'hanno messa in pericolo di vita, ma stavolta non sarà così. Ciò che accadrà le farà capire che è arrivato il momento di parlare?

Gaia rischia di morire in Un Posto al Sole

Nel dettaglio, le anticipazioni di Upas raccontano che Bianca inviterà a casa sua Gaia per una ricerca di scienze.

La giovane Boschi verrà a sapere che anche la sua amica è stata coinvolta nella web challenge e sta affrontando delle sfide sempre più pericolose.

Gaia le confiderà di essere stata lei ad attivare l'allarme anti incendio della scuola, facendo spaventare tutti. Proprio in quel momento, il suo cellulare squillerà.

Bianca e Gaia vicino alla morte, spoiler Upas

Questa volta, Gaia dovrà fare una prova di coraggio estrema, facendosi un selfie sul parapetto di Palazzo Palladini.

La bimba salirà sul muretto, ma sarà sul punto di precipitare nel vuoto, con Bianca terrorizzata alla vista dell'amica che sta per cadere.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, Raffaele e Renato saranno per fortuna in terrazza e riusciranno appena in tempo ad evitare una tragedia. Gaia non dirà nulla, ma Bianca resterà molto traumatizzata da quanto accaduto e mediterà di raccontare che cosa sta realmente succedendo, resasi conto che la sua amica poteva morire.