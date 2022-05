Da non perdere le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che va in onda giovedì 12 maggio 2022 su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand. Rossella ha avuto una doccia fredda dopo che Riccardo ha troncato la relazione, anche se non ha specificato il motivo. Meglio non vedersi più, la scusa che ha saputo trovare Crovi per tentare di non far soffrire ulteriormente la povera Ross, che ha poi trovato conforto in Michele, che l'ha stretta in un lungo abbraccio. Intanto Mariella e Guido sono sempre in dubbio e non sanno se confessare o meno a Cerruti ciò che sospettano sul suo fidanzato, che pare abbia una relazione con un affascinante infermiere.

Poi c'è Silvia, che ha ricevuto da Giancarlo una notizia spiazzante.

Un Posto al sole episodio 5944 giovedì 12 maggio 2022

Rossella non ha potuto fare altro che rifugiarsi tra le braccia di Michele, dopo che Riccardo le ha detto che è meglio troncare la loro relazione. Ancora una volta le sue illusioni sono andate in pezzi e stavolta non pare abbia la forza di reagire.

Nel frattempo Viola ha ricevuto l'ennesimo avvertimento che sembra ignorare. Eugenio è in pericolo anche se farà di tutto per proteggere la sua famiglia.

Nella nuova puntata di Un Posto al sole, il boss che ha inseguito Nicotera e la sua squadra viene arrestato, ma non si esclude che l'incubo sia davvero finito.

Silvia deve decidere se lasciare Napoli con Giancarlo

Rossella è a pezzi per la fine della sua relazione con Riccardo e si sente una stupida per avergli dato fiducia. Anche sua mamma Silvia è in pena crisi sentimentale, dopo che Giancarlo le ha comunicato che dovrà trasferirsi a Bari per un importante avanzamento di carriera.

Non sapendo cosa fare, Silvia si rivolgerà a Mariella per chiederle un parere, anche se in cuor suo ha già capito quale sia la decisione migliore da prendere.

Che cosa deciderà di fare Silvia, resterà a Napoli o seguirà il compagno? Intanto continua la complicata lotta tra Marina, Lara e Roberto [VIDEO], che non riesce a essere neutrale e a tenere a bada le due donne.

Lara fa una scoperta spiazzante, spoiler Upas

La situazione cambierà molto presto, perché Lara verrà a conoscenza di un retroscena che potrebbe completamente ribaltare gli equilibri e che ovviamente userà a suo favore. Marina e Roberto devono prepararsi a un inaspettato colpo di scena.

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole di domani, giovedì 12 maggio, raccontano poi che Bianca si metterà di nuovo nei guai.

Stavolta le cose si faranno serie, perché nei prossimi episodi la sua amica Gaia rischierà di morire a Palazzo Palladini, proprio a causa della terribile web challenge nella quale è finita a sua volta.