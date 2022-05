Molte novità avverranno ad Una vita, la popolare soap opera ambientata in un ricco quartiere iberico. Le trame delle nuove puntate in Spagna raccontano che Dori Navarro prenderà il posto di Fatima come nuova infermiera di Felipe Alvarez Hermoso grazie all'intercessione di Marina, un'amica di Lolita.

Una vita: Gerardo non sopporta il modo di fare di Felipe e lascia Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita in programma prossimamente in televisione annunciano che Felipe troverà una nuova infermiera.

Tutto inizierà quando l'avvocato rimarrà particolarmente colpito da un attentato anarchico, accaduto cinque anni prima ad Acacias 38.

Per questa ragione, Alvarez Hermoso inizierà a soffrire di attacchi di panico e avere un comportamento burbero nei confronti del vicinato. L'uomo, infatti, accetterà solo le visite di Ramon nel suo appartamento, dove verrà accudito giorno e notte dall'infermiere Gerardo. Tuttavia, quest'ultimo non riuscirà a sopportare il modo di fare di Felipe. Per questo motivo, il ragazzo deciderà di lasciare Acacias 38 dopo essere stato rifiutato da Casilda. Lolita e Fabiana, a questo punto, consiglieranno all'avvocato Fatima nonostante le sue perplessità. Purtroppo la nuova arrivata ruberà nell'abitazione del legale fino all'intervento del dottor Ignacio.

Lolita chiede aiuto a Marina

Nelle puntate in Spagna di Una vita, Ignacio convincerà Prudencio a prendersi cura di Felipe.

All'inizio, la convivenza tra paziente e infermiere procederà nei migliori dei modi. Poi, il nuovo arrivato non saprà più come aiutare l'avvocato, finendo per consegnare le sue dimissioni al marito di Alodia. A tal proposito, Lolita apparirà stremata da questa situazione, tanto da confidarsi con la sua amica. La vedova di Antonito, infatti, chiederà a Marina se conosce una persona che può aiutare l'avvocato a superare questo difficile momento visto che anche lei conosce il dolore di aver perso figlia e nipotino nell'attentato anarchico di alcuni anni prima.

L'anziana signora, a questo punto, spiegherà alla Casado che conosce una persona in grado di aiutare Alvarez Hermoso.

L'avvocato accetta Dori come sua nuova infermiera

Lolita apparirà perplessa quando si ritroverà davanti Dori, un'infermiera dalle ottime referenze. La vedova di Antonito, infatti, sospetterà che Felipe non voglia avere niente a che fare con la nuova arrivata dopo essere stato ingannato da Fatima.

Per questo motivo, la Navarro cercherà di ottenere il posto almeno in prova, sostenendo di essersi occupata di pazienti difficili già in passato. L'avvocato accetterà di prendere la donna al suo servizio, sebbene i rapporti all'inizio fatichino a decollare. Tuttavia, le cose miglioreranno, tanto che Dori rappresenterà un'ancora di salvezza per Alvarez Hermoso.