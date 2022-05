Angela Paone è stata una delle dame di Uomini e donne dell’edizione 2021/2022 ed è riuscita a trovare l’amore in televisione. Dopo un fidanzamento di tre mesi, Angela è convolata a nozze con l’ex cavaliere romano Antonio Stellacci, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi. Purtroppo, nella giornata di venerdì 27 maggio, Angela ha rivelato ai suoi follower su Instagram di avere problemi da risolvere e di volersi allontanare dai social per un po’ di tempo.

Uomini e Donne: le parole di Angela Paone

Angela Paone ha colpito i telespettatori di Uomini e Donne, per il suo carattere forte e deciso e per il desiderio di riuscire a coronare il suo sogno, di vivere un grande amore.

Grazie alla trasmissione di Canale 5, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi è riuscita a trovare l’uomo della sua vita e in pochi mesi, è convolata a nozze con Antonio Stellacci. Angela ha rivelato ai suoi follower su Instagram di avere problemi. Al momento, l’ex protagonista del dating show non ha rivelato che natura di problemi abbia e se c’entri la salute o altro. Inoltre, Paone non ha menzionato nei suoi video sui social, suo marito Antonio.

Uomini e Donne: a causa di problemi, Angela Paone si allontana dai social

Angela Paone si è mostrata senza trucco ai suoi follower su Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni video nelle sue storie sul suo account social, in cui ha spiegato meglio la situazione e il periodo che sta attraversando.

L’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha rivelato ai suoi fan: "Per me era doveroso, almeno per le persone che mi hanno sempre seguita e sostenuta, dirvi che per un po’ di tempo mi allontanerò ancora di più dai social, nulla di grave, nulla di estremamente problematico".

Uomini e Donne: il commento di Angela Paone sulla sua situazione

Cosa è accaduto ad Angela Paone? In base alle parole dell’ex dama del programma Mediaset, non è chiaro se si tratti di salute o altro. L’unica cosa certa, al momento, è che l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è fiduciosa e ottimista. A tal proposito, Angela ha proseguito il discorso, rivelando: "Devo risolvere un po’ di cose, un po’ di problemi.

Ho sempre pensato che per ogni problema ci sia sempre una risoluzione e, nel mio caso, ci sarà". Come sta andando il matrimonio con Antonio Stellacci? Attualmente, non è emerso nessun dettaglio sull’ex coppia di Uomini e Donne e Paone non ha menzionato il marito. Inoltre, l’ex dama ha ribadito di allontanarsi dai social per un po' e ha augurato ai suoi follower di trascorrere una splendida estate e di non smettere mai di sognare. Non resta che attendere un po’ di tempo, per sapere qualche dettaglio in più sulla vicenda.