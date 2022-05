Le nuove puntate di Un posto al sole continuano con la propria messa in onda su Rai 3.

Nella puntata di lunedì 23 maggio Mariella e Guido partiranno per Siena dopo un confronto con Cerruti. Mentre Silvia deciderà di restare a Napoli e rimandare la partenza a Bari per confortare Rossella. Ci saranno novità anche nelle vicende della web challenge, con le indagini di Franco e Angela per arrivare alla verità.

Franco sulle tracce del ricattatore del web

Le anticipazioni di Un Posto al sole di lunedì 23 maggio rivelano che dopo il grave episodio che ha coinvolto Gaia, Franco e Angela non potranno più stare con le mani in mano.

L'amica di Bianca, infatti, ha rischiato di perdere la vita per eseguire gli ordini della web challenge ed effettuare uno scatto estremo sulla torretta. La bambina è stata salvata in tempo, grazie alla presenza di Raffaele e Renato, ma quello che è accaduto ha mostrato la gravità del pericolo a cui stanno andando incontro Bianca e Gaia e ha spinto Franco ad agire. I genitori di Bianca chiederanno alla bambina collaborazione per poter capire chi si nasconde dietro la web challenge e chiudere questa brutta storia una volta per tutte.

Silvia resterà a Napoli per aiutare sua figlia: anticipazioni Un Posto al sole

La puntata di lunedì 23 maggio sarà molto importante anche per Silvia. La donna è stata spiazzata da Giancarlo che le ha comunicato di dover partire per Bari per un lavoro importante, ma le ha anche chiesto di seguirlo in Puglia e condividere una nuova vita con lui.

La donna ha esitato diverse volte, ma ora deciderà di rimandare, almeno per il momento, la sua partenza per restare accanto a Rossella. La giovane dottoressa non sta passando un periodo facile, soprattutto perché al lavoro dovrà collaborare con Riccardo e Virginia e trascorrere la giornata con il suo ex fidanzato non la aiuterà a voltare pagina.

Salvatore parlerà con Guido e Mariella: anticipazioni lunedì 23 maggio 2022

A Un Posto al sole ci sarà spazio anche per Salvatore che avrà un buffo confronto con Guido e Mariella. I coniugi del Bue hanno la quasi certezza che il dottor Sarti tradisca il loro amico con un infermiere. Mentre Mariella vorrebbe parlare subito con Sasà e dirgli tutto, Guido vorrebbe tenersi fuori da questa storia.

Nell'episodio di lunedì, il vigile parlerà con i suoi amici, ma le anticipazioni non rivelano se saprà la verità sul suo compagno. Quello che è certo è che il medico partirà per un convegno a Siena senza il suo compagno e, dopo aver parlato con Salvatore, Guido e Mariella decideranno di raggiungere la città toscana.