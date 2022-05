La puntata di Un posto al sole di venerdì 6 maggio si è conclusa con un colpo di scena che in molti avevano però già ampiamente auspicato: Riccardo ha baciato sua moglie e tutto è avvenuto un attimo dopo la firma dei documenti di separazione da parte della donna. Le anticipazioni svelano che i due andranno ben oltre, mettendo in moto una serie di eventi inattesi.

Ma cosa succederà esattamente da questo punto in poi? Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 maggio rivelano che il dottor Crovi non riuscirà a reggere al senso di colpa per quello che ha fatto e, per questo motivo, preferirà porre fine alla sua storia d'amore con Rossella.

Un posto al sole: i sensi di colpa di Riccardo

Dopo essere andato a letto con Virginia (Desirée Noferini), Riccardo (Mauro Racanati) si sentirà tremendamente in colpa. Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo), totalmente all'oscuro di quanto accaduto, farà di tutto per colmare le distanze tra lei e l'uomo. Le anticipazioni non svelano se Crovi dirà o meno la verità a Ross, ma sottolineano che la ragazza intuirà che qualcosa non va, dal comportamento del suo compagno.

A quanto pare Riccardo, dinanzi alle pressioni di Rossella e fortemente pentito per le sue azioni, preferirà prendere una decisione molto drastica in merito alla sua relazione.

Upas, trame 9-13 maggio: il dottor Crovi lascia Rossella

Riccardo sentendosi in colpa nei confronti di Rossella, prenderà una decisione molto drastica. L'uomo infatti sceglierà di lasciare la ragazza, troncando ogni rapporto. Quest'ultima faticherà a farsene una ragione, ma in seguito accetterà questa nuova situazione.

Le anticipazioni non svelano se l'uomo sarà sincero sulle reali motivazioni che lo hanno spinto a questo gesto, ma confermano che questa sarà una rottura definitiva.

Le ipotesi sul futuro di Rossella, da Nunzio a Stefano

Se la storia con Riccardo è destinata a finire, che cosa ne sarà di Rossella? Molti fan hanno ipotizzato un futuro come coppia per lei e Nunzio (Vladimir Randazzo). Tale teoria in fondo non sembra tanto campata in aria, ma va detto che almeno per il momento il figlio di Franco e Chiara (Alessandra Masi).sembrano molto affiatatati.

Un'altra ipotesi che si sta facendo strada tra i fan è quella che vedrebbe Stefano (Joseph Altamura) subentrare a suo fratello nel cuore di Rossella. Anche in questo caso si è nel campo delle ipotesi, l'unica cosa certa è che il fratello di Riccardo resterà a lungo nelle trame della soap.