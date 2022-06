Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore stanno entrando nel vivo e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1. Nella giornata di martedì 14 giugno, Filippo Scarafia, che interpreta il ruolo di Roberto Landi, ha pubblicato un pezzo del copione delle nuove puntate, nel quale erano scritte alcune delle scene che verranno trasmesse in televisione, rivelando un retroscena sugli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo, dopo la pausa estiva. A tal proposito, la vendita della collezione subirà un ritardo e Vittorio non se ne preoccuperà.

Il Paradiso delle signore: la collezione di abiti è in ritardo

Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e, ogni giorno, gli attori condividono sui loro profili social scatti e filmati, mentre sono negli studi televisivi romani, intenti a lavorare per le nuove puntate della fiction di Rai 1. Nella giornata del 14 giugno, Filippo Scarafia ha condiviso con i suoi follower che lo seguono su Instagram, alcune righe del copione di una delle scene in cui il suo personaggio scambierà qualche battuta con Vittorio Conti. A tal proposito, in base a quanto condiviso dall’interprete di Roberto Landi, è emerso un retroscena importante: la collezione di abiti del negozio sarà in ritardo.

Il Paradiso delle signore: Vittorio alza le spalle e non si preoccupa del ritardo

Roberto Landi sarà preoccupato perché la vendita degli abiti della nuova collezione de Il Paradiso delle signore verrà ritardata e dirà a Conti: "Ma qualcuno protesterà. Avevamo stabilito la vendita della collezione da oggi". A quel punto, il direttore non sembrerà minimamente preoccupato di tale eventualità.

Infatti, nel copione condiviso sui social da Filippo Scarafia, emerge un retroscena interessante, perché Vittorio alzerà le spalle, quasi a non interessarsi dell’accaduto.

Il Paradiso delle signore: il ritardo della collezione non preoccupa Vittorio

Vittorio Conti, infatti, non rimarrà turbato per il problema avuto sulla nuova collezione e troverà parole fiduciose per Roberto Landi.

A tal proposito, commentando la situazione, il direttore del negozio di moda milanese dirà: "L’attesa accresce il desiderio". Come mai Vittorio sarà così tranquillo, nonostante l’imprevisto lavorativo? Ci sarà un cambio di rotta per il cognato di Beatrice, dal momento che ha una nuova socia, diventata comproprietaria dell’atelier? L’arrivo di Adelaide sgraverà Conti dal dedicare tutto il suo tempo in ufficio e a prendere la vita lavorativa con più tranquillità? Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi su quello che accadrà nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore, pertanto, non resta che attendere altre novità dal set.