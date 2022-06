L'appuntamento con Amici 2022/2023 tornerà in onda da settembre con le nuove puntate di questa ventiduesima edizione. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà ad essere uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset e, intanto, trapelano già anticipazioni e indiscrezioni su quello che sarà il cast di professori.

Al centro dell'attenzione di queste ore è finito Raimondo Todaro, ex volto di punta a Ballando con le stelle, il quale non avrebbe convinto al 100% molti fan della trasmissione, che spererebbero in un suo addio per lasciare spazio ad uno dei ballerini professionisti dello show di Canale 5.

Da settembre riparte Amici 2022/2023: Raimondo Todaro messo in discussione dai fan

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Amici 2022/2023 rivelano che il talent show tornerà in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5, a partire da metà settembre.

In attesa di scoprire chi saranno gli allievi che potranno godere di un banco nel cast dello show di Maria De Filippi, si stanno svolgendo i casting in tutta Italia per cercare nuovi cantanti e ballerini pronti a mettersi in gioco e lottare per il proprio sogno.

Proprio ai casting, in tanti hanno notato l'assenza di Raimondo Todaro e la presenza di Simone Nolasco, ex concorrente del talent show diventato poi uno dei ballerini professionisti più stimati e amati dal pubblico.

Simone Nolasco favorito dai fan come nuovo professore ad Amici 22

Ecco che, in vista della prossima edizione di Amici, molti fan del talent show si sono augurati che la presenza di Simone Nolasco ai casting possa essere il preludio di un cambio nella commissione dei professori.

Simone Nolasco, infatti, sarebbe il "favorito" dei fan social della trasmissione, i quali sperano che possa esserci l'addio di Raimondo Todaro a favore proprio del ballerino professionista.

In attesa di scoprire se ci saranno delle modifiche nel cast dei prof di ballo, gli ultimi retroscena rivelano che potrebbero esserci delle novità dal punto di vista della commissione di canto.

Anna Pettinelli a rischio uscita: retroscena Amici 2022/2023 nuovi professori

Anna Pettinelli, da diversi anni volto di spicco di Amici, potrebbe essere in uscita dal cast del talent show di Maria De Filippi.

E, tra i candidati che potrebbero prendere il suo posto, spicca il nome di Michele Bravi, il celebre cantautore che avrebbe un feeling speciale con la padrona di casa del programma.

Di sicuro, invece, il pubblico avrà modo di rivedere Lorella Cuccarini nel nuovo cast di Amici 2022/2023. La conferma è arrivata da parte della stessa showgirl che, in una recente intervista, ha confermato che sarà nella commissione canto di questa ventiduesima edizione.