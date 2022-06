Da chi sarà composta la commissione interna della nuova edizione di Amici? Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nell'ultimo periodo, tra i professori dovrebbero esserci molte conferma e pochi addii. Lorella Cuccarini ha usato i social network per lasciar intendere che a settembre tornerà in cattedra e lo stesso vale per Raimondo Todaro, meno certezze si hanno sul futuro di Anna Pettinelli come insegnante di canto della scuola.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mancano ancora tre mesi al ritorno su Canale 5 di Amici, ma sul web impazzano già voci e Gossip sul cast che sarà presentato dopo le vacanze d'estate.

L'ultima indiscrezione che è trapelata sui social network, riguarda una professoressa che ha riscosso molto successo nella precedente edizione. Lorella Cuccarini, che nei mesi scorsi ha debuttato nel ruolo di insegnante di canto (dopo essere stata docente di ballo l'anno prima), avrebbe già la certezza di far parte della commissione interna della prossima stagione del talent-show.

Molti siti d'informazione e influencer come Amedeo Venza, in queste ore sostengono che la bionda soubrette sarebbe stata confermata da Maria De Filippi per le puntate che inizieranno a metà settembre.

La showgirl ha convinto pubblico e addetti ai lavori sia con le sue competenze musicali che con l'affetto che ha mostrato nei confronti di tutti gli allievi, anche quelli che non facevano parte della sua squadra.

Altri gossip sui protagonisti di Amici

I professori confermati per l'edizione 2022/2023 di Amici, dovrebbero essere quasi la totalità di quelli che hanno fatto parte del cast di quest'anno.

Rumor di questi giorni, infatti, informano fan e curiosi del sempre più probabile ritorno di Raimondo Todaro nella commissione interna del talent-show di Canale 5: il siciliano va verso il bis nel ruolo di insegnante di ballo dopo il successo ottenuto nei mesi scorsi.

Intoccabili, infine, sembrerebbero i veterani Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Veronica Peparini, tutti e tre verso l'ennesima riconferma come docenti della scuola più famosa d'Italia.

L'unica in dubbio, dunque, sarebbe Anna Pettinelli. Sono settimane che sul web si rincorrono le voci sul possibile addio della romana al programma dopo due anni vissuti da protagonista ma, almeno per il momento, né lei né gli addetti ai lavori si sono esposti per fare chiarezza a riguardo.

L'indiscrezione su Chiara Ferragni ad Amici

La ventiduesima edizione di Amici sta facendo discutere anche per un possibile quanto clamoroso debutto nel cast di un personaggio famosissimo tra i giovani e non solo.

In questi giorni, infatti, in rete è stata diffusa la voce secondo la quale Maria De Filippi starebbe cercando di convincere Chiara Ferragni a partecipare alla prossima edizione del suo talent-show: il ruolo pensato per l'influencer, sarebbe quello di mentore dei ragazzi della classe, una specie di punto di riferimento al quale cantanti e ballerini potranno rivolgersi nei momenti di difficoltà.

Le registrazioni del format Mediaset inizieranno a settembre e soltanto allora si saprà con certezza se la moglie di Fedez farà parte del cast, se qualche professore sarà sostituito e soprattutto chi saranno i nuovi alunni.

Un banco della classe 2022/2023, però, è già stato assegnato. Mattia Zenzola, talento dell'edizione che è stata vinta da Luigi Strangis, tornerà dopo l'estate per riprendere l'avventura da dove è stato costretto ad interromperla a causa di un serio infortunio al piede. Salvo colpi di scena, il danzatore di latinoamericano dovrebbe essere ancora seguito da Raimondo Todaro.