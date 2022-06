Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa tutti i giorni della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 giugno, Liam sarà dilaniato dai sensi di colpa per avere ucciso Vinny e Hope si accorgerà dello strano comportamento del marito. Inoltre Quinn continuerà il proprio corteggiamento nei confronti di Carter, mentre Bill farà di tutto per allontanare ogni sospetto sul figlio.

Quinn è attratta dal fascino di Carter

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 20 al 25 giugno, Hope comprenderà che Liam ha qualcosa che non va e deciderà di affrontarlo.

Intanto Zoe confiderà che Quinn possa darle una mano per riallacciare i rapporti con Carter, ma la donna finirà per avvicinarsi pericolosamente allo Walton. Ad acuire questa situazione vi è la crisi in atto tra la Fuller ed Eric. Inoltre Bill eviterà che Liam racconti a Hope le cause del suo strano comportamento e Spencer farà in modo che il figlio non dica a nessuno di quanto ha fatto a Vinny.

Hope ha paura che Liam le sta nascondendo qualcosa

Secondo le anticipazioni televisive fino al 25 giugno, la giovane Logan in cuor suo ha paura che il marito le stia tenendo nascosto qualcosa che lo riguarda e racconterà tutto a Thomas. Intanto Eric rivelerà a Ridge di non avere più la forza per dare una seconda possibilità alla moglie, perchè lei ha fatto del male a tante persone.

Quinn invece proseguirà nel suo ripetuto corteggiamento verso Carter, ma quando farà il suo ritorno a casa cercherà di riavvicinarsi al patriarca Forrester.

Nel frattempo Liam sarà dilaniato dai sensi di colpa e sembrerà determinato a raccontare come ha ucciso Vinny, ma Bill si opporrà in ogni modo ed anzi gli consiglierà di lasciare la città per qualche tempo.

In tutto questo Carter non ce la farà a ritornare insieme a Zoe, mentre Quinn vorrà ritrovare l'intimità di un tempo con Eric, ma l'uomo la allontanerà in quanto non ha ancora scordato tutti i sotterfugi fatti per porre fine al matrimonio tra Ridge e Brooke.

Quinn e Paris aiutano Zoe e Carter a tornare insieme

In base agli spoiler della prossima settimana, Bill incoraggerà Liam a recarsi da Hope per trovare un poco di normalità.

Una volta giunto sul posto, Logan gli dirà di volergli dare un'altra possibilità, dopo che l'ha tradita con Steffy. Intanto Bill racconterà a Katie che Liam non sta attraversando un buon momento, ma senza dire nessun dettaglio. Inoltre Sanchez si convincerà che il decesso di Vinny è riconducibile all'ambiente della droga. Baker invece riterrà che tutto sia collegato al raggiro fatto sul test di paternità.

Nel frattempo Hope consentirà Liam a riprendere la loro regolare vita insieme, ma nonostante questo nota che lui persiste con il suo atteggiamento dimesso. Tra le altre cose Baker avvierà le indagini e si presenterà alla Spencer Pubblications per dialogare con Liam, ma Bill impedirà che ciò avvenga. Infine Quinn e Paris si adopereranno affinché Zoe e Carter tornino insieme.