La serie turca Brave and Beautiful si accinge alla conclusione. Gli ultimi episodi che andranno in onda sulla rete Mediaset prossimamente, lasceranno tutti i fan con il fiato sospeso. Le anticipazioni provieniti dalla Turchia rivelano infatti che Suhan e Cesur dovranno affrontare ancora tanti ostacoli prima di liberarsi definitivamente di Riza. Dopo la morte di Korhan, il fratello di Adalet continuerà a torturare la famiglia di Cesur. Soyözlü non si accontenterà di aver posto fine alla vita del visto di Tahsin e rapirà Suhan.

Trame turche Brave and Beautiful: Suhan finisce in coma per diversi mesi

Durante le prossime messe in onda di Brave and Beautiful, Riza finirà in arresto. L'uomo, infatti, sarà colpito al petto con un pezzo di vetro dalla moglie di Cesur. Per farsi curare, il fratello di Adalet si recherà in ospedale e, inevitabilmente, finirà in arresto per tutti i suoi crimini. Suhan, trasportata in ospedale dopo le torture subite, entrerà in coma. Dopo quattro lunghi mesi avrà luogo il processo contro Riza. Purtroppo, il giudice deciderà che l'uomo è infermo e che dovrà essere curato presso una struttura clinica apposita.

Cesur e Tahsin daranno di matto e inizieranno a mettere in atto in piano per far si che la vita del perfido assassino possa finalmente avere la fine che si merita.

I due familiari di Suhan riusciranno a mettersi in contatto con un dipendente della clinica dove Riza si troverà ricoverato. L'infermiere farà in modo di far intendere a Riza di essere disposto ad aiutarlo a fuggire da quel posto. L'assassino di Adalet riuscirà così a fuggire, ma non saprà che la sua vita avrà fine a breve.

Anticipazioni Brave and Beautiful: salta in aria l'imbarcazione in cui si trovano Tahsin e Riza

Soyözlü salirà su una nave, convinto di essere riuscito a sfuggire dal suo destino. In realtà, all'interno dell'imbarcazione l'uomo si troverà faccia a faccia con il padre di Suhan e suo marito. Dopo aver fatto svenire e allontanare Cesur, Tahsin potrà portare a termine il suo piano.

Korludag, infatti, sarà deciso ad essere lui stesso a porre fine alla vita di colui che ha rapito la figlia e ucciso il figlio. Una dura colluttazione avrà inizio tra i due acerrimi nemici, fino a quando il mezzo in cui si trovano esploderà. Ovviamente, entrambi perderanno la vita, così come era stato stabilito dai piani di Tahsin.

Cesur si risveglierà all'interno della sua auto, dove troverà una lettera del suocero e assisterà da lontano all'esplosione dell'imbarcazione. Alemdaroğlu leggerà la lettera, che contiene le ultime parole d'addio di Tahsin. L'uomo si raccomanderà con il genero affinché possa avere cura della sua amata figlia.