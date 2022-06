Continuano ad andare in onda su Canale 5 le nuove puntate della serie turca Brave and Beautiful. Al centro dell'attenzione continuerà a esserci Riza e la sua sete di vendetta contro Cesur e Suhan. Le anticipazioni delle prossime messe in onda rivelano che il procuratore dichiarerà l'avvenuta morte di Riza all'interno di una nave affondata in mare. Tutti festeggeranno la sua morte, tranne Alemdaroğlu, che sarà molto scettico riguardo al decesso del fratello di Adalet. L'uomo inizierà a svolgere le sue personali indagini per chiarire ogni dubbio.

Spoiler Brave and Beautiful: Cesur e Suhan hanno un colloquio con il procuratore

Dopo aver tentato di avvelenare Suhan, Riza farà perdere le sue tracce. L'uomo si rifugerà all'interno di una nave sul Mar Nero, che però affonderà. Secondo il pubblico ministero sarebbero sopravvissuti all'evento soltanto cinque persone, ma il fratello di Adalet non sarà tra questi. Mentre tutti saranno felici di essersi liberati di Riza, Cesur non sarà dello stesso pensiero. Nonostante ci siano molte prove al riguardo, l'imprenditore nutrirà dei forti dubbi sulla questione. Le cinque persone sopravvissute all'evento sembrerebbero non avere nulla a che fare con Soyözlü e neanche le telecamere avrebbero inquadrato nulla di sospetto.

Cesur si confronterà con il procuratore, il quale cercherà di togliergli ogni dubbio riguardo alla possibilità che Riza sia in realtà ancora vivo. Cesur si metterà in contatto con Hikmet, complice di Riza, e lo costringerà a dire la verità su quanto accaduto a Soyözlü. L'uomo confesserà di aver contraffatto il passaporto di Riza per permettergli di fuggire in mare, ma di essere sicuro che quest'ultimo sia deceduto dopo l'affondo della nave.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Cesur sospetta che Riza sia ancora vivo

Sirin e Kemal, per la gioia di essersi finalmente liberati del fratello di Adalet, inizieranno a ballare allegramente. Cesur invece, dopo le rivelazioni di Hikmet, inizierà a pensare che i suoi sospetti siano in realtà fondati e che potrebbe esserci qualcosa di losco sotto la presunta morte di Soyözlü.

Lo scagnozzo di Riza confesserà ad Alemdaroğlu di aver aiutato anche Kaya a fuggire tramite la nave. Kaya sarà uno dei sopravvissuti all'incidente in barca e si troverà in coma, ricoverato presso l'ospedale del posto. Cesur avrà dunque una nuova pista da seguire qualora quest'ultimo si risvegliasse. Kaya potrebbe infatti confermare o smentire la presenza di Riza all'interno della nave affondata sul Mar Nero e raccontare come siano realmente andate le cose.