La morte di Vinny è al centro delle trame di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13:50 e su Mediaset Infinity in replica, dal lunedì alla domenica. Bill sta cercando in tutti i modi di tenere a freno l'emotività di Liam, che è invece pronto a confessare quanto successo quella terribile notte.

Hope ha capito che qualcosa non va, visto il comportamento strano di Spencer. Nelle puntate di Beautiful di questa settimana, Liam vedrà il fantasma di Vinny, ormai in preda a una crisi nervosa. Ciò non farà altro che aumentare i suoi sensi di colpa e il desiderio di costituirsi alla polizia.

Quando Baker entrerà nel vivo delle indagini, le carte verranno scoperte in tavola. Bill e Liam si troveranno davanti al commissario che li interrogherà e per loro la sorte sembrerà ormai segnata.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolta per l'arresto di Liam e Bill

Non passerà tanto tempo prima che Liam crolli, confessando tutto a Hope. I due si recheranno alla stazione di polizia e Spencer vuoterà il sacco, dicendo di aver investito il povero Vinny.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope perdonerà Liam prima che venga arrestato e portato dietro le sbarre, con la grave accusa di omicidio.

Una volta tornata a casa, dopo aver pianto lacrime amare, Hope racconterà quanto successo a Brooke, che apprenderà della morte di Vinny e dell'arresto di Liam, e non solo.

Il sacrificio di Bill Spencer

Alla stazione di polizia, mentre Liam verrà interrogato da Baker, ecco che arriverà Bill, deciso a togliere dai guai il figlio. Entrambi sosterranno che si è trattato di un incidente e che Walker era già provo di vita una volta investito. Il loro racconto però non convincerà il commissario, certo che i due vogliano farla franca in virtù dell'importante cognome che portano.

L'interrogatorio durerà ore e sarà devastante: come svelano le anticipazioni di Beautiful, Bill confesserà di aver coperto la morte di Vinny, con l'intento di salvare suo figlio. Continuerà però a sostenere che si è trattato di un incidente e che ha agito in quel modo solo per non far ricadere la colpa su Liam.

Baker avrà la confessione che cercava e così terrà in custodia anche Bill, reo di aver coperto le prove della morte di Vinny Walker.

Spencer però cercherà di non perdere la calma, promettendo a Liam che Justin li farà uscire di prigione molto presto.

Hope piange lacrime amare nelle nuove puntate di Beautiful

Peccato che non sarà così e che per padre e figlio inizi un incubo a occhi aperti che coinvolgerà anche altre persone a loro vicine.

Hope resterà a casa con Kelly, piangendo disperata per la possibilità che Liam venga condannato duramente per l'omicidio di Vinny, ma proverà a non perdere le speranze. Lo deve a suo marito e alla loro adorata figlia.