Le puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 giugno vedranno Liam sempre più in crisi per i sensi di colpa legati alla morte di Vinny. La polizia intanto, avvierà le indagini sulla morte di Vinny e si recherà alla Spencer Pubblications in cerca proprio di Liam. Intanto, proprio il figlio di Bill, verrà perdonato da Hope che gli chiederà di tornare a casa. Anche la giovane Logan noterà lo Stefano comportamento di Liam e sospetterà che l'uomo le stia nascondendo qualcosa.

La polizia indaga sulla morte di Vinny: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, nelle puntate in onda sino al 25 giugno 2022, la polizia avvierà le indagini per trovare il pirata della strada che avrà ucciso Vinny Walker.

Nel frattempo, Liam continuerà a vivere ore di angoscia. I sensi di colpa non gli saranno tregua ed anche Hope comincerà ad intuire che qualcosa non va. La giovane Logan, di certo non immaginerà che sua proprio lui il pirata della strada che la polizia starà cercando. Nel frattempo, Zoe cercherà aiuto per riconquistare Carter. Sarà Quinn a darle una mano ma, con il passare delle puntate, si vedrà che tra Quinn e l'avvocato, comincerà ad esserci un'attrazione particolare. Bill invece, riuscirà, almeno per il momento, ad impedire a Liam di raccontare a Hope la verità sul l'incidente.

Hope perdona Liam ma si accorge che qualcosa non va

In Beautiful, Bill farà di tutto affinché non salti fuori la verità sulla morte di Vinny.

Per questo, sarà indispensabile che Liam non parli a nessuno di quanto accaduto quella notte. Lo strano comportamento di Liam, metterà però in allarme Hope, la, quale si confiderà con Thomas. Eric invece, parlerà con Ridge dei suoi problemi con Quinn. Quest'ultima nel frattempo, comincerà a flirtare pericolosamente con Carter.

Nonostante le parole di Bill, Liam continuerà ad essere presa di crisi nervose e arriverà al punto di volersi costituire alla polizia. Ancora una volta Spencer senior prenderà in mano la situazione e glielo impedirà, dicendogli che sarebbe meglio che di allontanasse dalla città per un po' di tempo. Hope sarà preoccupata per Liam e quando lui arriverà allo chalet, gli dirà di essere ormai pronta a perdonarlo per il tradimento con Steffy.

La polizia vuole interrogare Liam sul caso di Vinny

In Beautiful, Liam faticherà a nascondere il suo stato d'animo. Bill sarà sempre più preoccupato per il figlio e confiderà a Katie che il ragazzo avrà dei problemi, ovviamente senza svelare quali. Zoe tenterà di riconquistare Carter, ma senza fortuna. Nel frattempo, Baker e Sanchez ragioneria no sul caso della morte di Vinny. Sanchez sembrerà convinto che il ragazzo sua morto per motivi legati allo spaccio di droga. Il tenente Baker invece, penserà che tutto sia legato alla manomissione del test di paternità di Steffy. Per vederci chiaro, la polizia di presenterà alla Spencer in cerca di Liam. Ancora una volta, sarà Bill a cercare di depistare i detective per cercare di salvare il figlio dalla galera.