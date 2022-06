Da non perdere le ultime anticipazioni americane di Beautiful dal 20 al 24 giugno 2022 relative alle puntate che andranno in onda sulla CBS. Secondo gli spoiler Usa, Quinn scoprirà il tradimento di Eric, anche se la sua coscienza non è di certo pulita. Per la povera Fuller questa non sarà l'unica spiacevole sorpresa, visto che Carter, il suo amante, la lascerà definitivamente per Paris.

Nel frattempo, Taylor e Ridge dovranno correre contro il tempo per avvisare Li dell'evasione di prigione di Sheila che, approfittando di un momento di distrazione delle guardie, è riuscita a scappare.

Il suo obiettivo, ora, è quello di uccidere la madre adottiva di Finn.

Anticipazioni americane Beautiful: Eric tradisce Quinn

Tempo di tradimenti e verità nascoste nelle nuove puntate della soap. Quinn è certa di avere tutte le attenzioni di Carter, ma si sbaglia di grosso. Il bell'avvocato, infatti, sta frequentando anche Paris, della quale si è innamorato perdutamente.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Sheila è in prigione per la morte di Finn ma presto le cose prenderanno una piega inaspettata. Ebbene sì, perché la tenace Carter riuscirà a uscire di prigione, seminando il panico.

Mentre sembra che una tragedia sia alle porte, Eric continua a tradire Quinn con Donna, ignaro che anche la moglie sia tornata con Carter dopo averla perdonata per l'ennesima volta.

Quinn e Bridget scoprono Eric e Donna insieme

Le bugie di Eric stanno per venire alla luce. Il suo ennesimo incontro con l'amante Donna non finirà nel migliore dei modi, visto che i due verranno scoperti a letto insieme da Quinn e Bridget, che resteranno senza parole.

Non sarà l'unica brutta sorpresa per Quinn. Carter, deciso a fare sul serio con Paris, la lascerà di punto in bianco, dicendole di avere intenzione di convolare a nozze con la sorella di Zoe.

Paris e Carter si fidanzeranno ufficialmente ma la notizia delle loro imminenti nozze non piacerà affatto a nessuno dei Forrester.

Sheila pronta a uccidere nelle nuove puntate di Beautiful

Come svelano gli ultimi spoiler, Sheila evaderà di prigione per compiere la sua vendetta. La sua rabbia sarà incontenibile e la vittima sacrificale diventerà Li.

Per fortuna, nelle nuove puntate di Beautiful Steffy partirà e sarà al sicuro lontano dalla città con Kelly, così che Sheila non possa farle del male. Al posto suo, però, Li potrebbe perdere la vita.

Preoccupati per la situazione, Ridge e Taylor proveranno ad avvisare Li, ma arriveranno troppo tardi: Sheila l'ha già intercettata e ora la madre adottiva di Finn deve fuggire per salvarsi. Che ne sarà di Finn, da lei curato nella clinica privata? Non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprire come evolveranno le trame.