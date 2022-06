Una sorprendente scoperta sarà al centro delle prossime puntate di Beautiful in programma a luglio negli Usa. Le trame della soap opera rivelano infatti che l'infedeltà di Eric Forrester verrà a galla. Hope Logan, infatti, scoprirà il suo capo in atteggiamenti compromettenti con sua zia Donna.

Beautiful: Eric ritrova la passione con Donna

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse attualmente sull'emittente Cbs annunciano che Hope farà una scoperta spiazzante.

Tutto inizierà quando il segreto di Eric verrà messo a repentaglio dopo che Quinn gli ha regalato un anello smart.

In questo modo la creatrice di gioielli potrebbe scoprire che suo marito la sta tradendo con Donna. A tal proposito Fuller respingerà la cocente attrazione che prova per Carter per stare accanto al marito che l'ha ripresa in casa nonostante il suo tradimento.

Tuttavia, i rapporti tra i coniugi Forrester non miglioreranno visto che tra di loro ci sarà ancora freddezza e tensione per quello che è successo nei mesi precedenti. Di conseguenza, Eric cercherà di ritrovare la passione, ormai indebolita, passando delle notti di passione con l'ex moglie. Tale situazione complicata porterà il padre di Ridge a decidere di chiudere la tresca, anche se Donna è disposta pure a fare l'amante segreta pur di stare con lui.

Quinn preoccupata per la salute del marito

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, Donna cambierà idea, tanto da voler portare la relazione con Eric alla luce del sole. Ma il padre di Ridge non sembrerà disposto a lasciare Quinn e per questo si limiterà a trovare con l'amante solo piacere e serenità della durata di pochi attimi.

Tuttavia, il segreto dei due amanti verrà molto presto scoperto.

Quinn, infatti, deciderà di monitorare le funzioni vitali del marito grazie a un anello con incorporato un frequenzimetro. Fuller avrà intenzione di monitorare la salute del marito in quanto crede che possa correre dei rischi nella pratica di sport alla sua età.

La creatrici di gioielli scoprirà che il battito cardiaco del capostipite Forrester accelera ogni volta che si vede al circolo con Donna. Tale importante variazione del ritmo cardiaco verrà registrato dell'anello che ha indosso Eric, nel frattempo all'oscuro di tutto. Di conseguenza Quinn si preoccuperà moltissimo per la salute dell'uomo, tanto da chiedere aiuto a Bridget.

Hope sorprende la zia in atteggiamenti amorosi con il signor Forrester

Dai portali americani della soap opera si evince che qualcuno scoprirà il segreto di Eric e non sarà Quinn. In dettagli, Hope sorprenderà la zia in atteggiamenti amorosi con Eric. Una visione che manderà su tutte le furie la compagna di Liam, la quale non esiterà ad affrontare anche il signor Forrester, seppur senza esagerare nei suoi confronti, visto che è ancora il suo capo. Alla fine la giovane Logan deciderà di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda, sperando che abbiano il coraggio di ammettere i loro sentimenti davanti a Quinn.