L'appuntamento con la soap opera Una Vita volge ormai al termine e, le anticipazioni delle ultime puntate che andranno in onda entro l'anno su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le clamorose novità.

Spazio in primis alle vicende della dark lady Genoveva Salmeron che, in questo finale di sempre della soap opera iberica, farà i conti con un fatale destino.

Inoltre si assisterà alla ricomparsa di un'altra delle dark lady per eccellenza che sono state al centro delle trame della soap iberica: la spietata Donna Cayetana.

Genoveva ritrova la figlia che aveva abbandonato: Una Vita anticipazioni ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste ultime puntate di Una vita rivelano che Genoveva ormai certa della morte di suo marito Aurelio, porta avanti la sua vita insieme a sua figlia Gabriela.

Nel finale di sempre della soap spagnola si scoprirà che la dark lady di Acacias 38 ha tenuto nascosto a tutti l'esistenza di questa figlia segreta, la quale rimetterà piede in quartiere apparentemente per recuperare il rapporto con la sua mamma.

In realtà, lo scopo di Gabriela è un altro: la ragazza, infatti, intende vendicarsi di sua mamma al punto da volerla far fuori per sempre, così da poter mettere le mani sul sul ingente patrimonio e sui suoi averi.

La morte di Genoveva nel finale di sempre della soap opera: ecco cosa succede

Per attuare il suo piano diabolico, Gabriela comincerà ad avvelenare sua mamma, così da far sembrare che sia morta in maniera naturale.

Ma il colpo di scena fatale ci sarà nel momento in cui ci sarà il ritorno di Aurelio: il marito della donna non è morto e farà irruzione nell'abitazione della donna, impugnando un'arma da fuoco.

Lo scopo di Aurelio sarà quello di uccidere la giovane Gabriela ma, proprio nel momento in cui farà partire il colpo, ecco che Genoveva si metterà davanti al corpo di sua figlia per proteggerla e, in questo modo, evitare il peggio.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita rivelano che, così facendo, Genoveva sarà trafitta da un colpo di pistola che si rivelerà fatale: per lei non ci sarà nulla da fare.

Il ritorno di Cayetana nel finale: anticipazioni Una Vita

La dark lady di Acacias, infatti, morirà poche ore dopo quel colpo di pistola sparato da suo marito e non prima di aver chiesto, inutilmente perdono a Felipe.

Ben presto si scoprirà che Gabriela ha portato avanti il suo piano con una complice del tutto inaspettata: Cayetana, la storica dark lady del quartiere che tutti credevano morta e sepolta. La donna tornerà per vendicarsi e riconquistare il suo cuore e per fare ciò, si servirà della figlia abbandonata di Genoveva, portandola a nutrire un sentimento di odio verso la mamma.