In Brave and Beautiful, arriverà il giorno del matrimonio tra Suhan e Cesur. Qualcosa però farà saltare le nozze, visto che la figlia di Tashin si sentirà male proprio sull'altare. Nozze rimandate quindi, con la promessa sposa che finirà in ospedale dove fortunatamente non perderà il bambino. Si sospetterà un avvelenamento e Cesur sospetterà in primis di Tashin. Ma ci saranno altri personaggi che potrebbero essere responsabili dell'accaduto.

Il diabolico piano di Riza: far abortire Suhan

In Brave and Beautiful le prossime puntate vedranno Cesur e Suhan pronti a diventare marito e moglie per la seconda volta.

Ci sarà però qualcuno che tramerà alle loro spalle. Sarà Riza a cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla coppietta. L'uomo sarà accecato dall'odio e vorrà vendicarsi di Alemdaroğlu per averlo fatto arrestare per l'omicidio di Adalet. Riza, dopo essere riuscito ad evadere, cercherà in tutti i modi di colpire il suo nemico e per questo studierà un diabolico piano che prevederà l'avvelenamento di Suhan allo scopo di farle perdere il bambino. Per questo motivo cercherà di convincere Cahide, Hulya e Bulent ad aiutarlo nel suo piano. Nessuno dei tre sembrerà disposto a fare una cosa del genere.

Suhan si sente male sull'altare e rischia di abortire, nozze rimandate

Arriverà il giorno delle nozze tra Cesur e Suhan.

La sposa si starà incamminando verso l'altare quando ad un certo punto, avvertirà dei forti dolori alla pancia. A questo punto, le nozze verranno rimandate e Suhan verrà portata in ospedale. Si penserà subito ad un aborto, ma fortunatamente Suhan non perderà il bambino. Tutto si risolverà per il meglio. Cesur in seguito, verrà a sapere da Sirin che Tashin, poco prima della cerimonia, aveva cercato di convincere Suhan a non sposarlo.

Sempre più nervoso, Alemdaroğlu andrà da Korludag e gli rinfaccerà di aver stressato talmente tanto la figlia, da averle quasi procurato un aborto. Tashin però, gli farà presente di aver lasciato perdere la discussione con Suhan proprio per non far del male al bambino.

Chi avrà cercato di avvelenare Suhan? Anticipazioni Brave and Beautiful

Nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, si farà strada l'ipotesi che Suhan sia stata avvelenata. La donna infatti, poco prima di raggiungere l'altare, aveva bevuto dell'acqua da una bottiglietta già aperta. Si tratterà ora di capire chi sia stato ad avvelenarla e chi abbia tentato di farla abortire. I tre principali indiziato saranno Hulya, Bulent e Cahide che, tra le altre cose, erano tra gli invitati al matrimonio. Resta da capire se uno dei tre, avrà ceduto alle richieste dello psicopatico Riza oppure se sia stato qualcun altro ad agire.