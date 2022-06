Brave and Beautiful sta per volgere al termine. Entro giugno dovrebbe arrivare il tanto attesto finale di serie, anche se dal 13 giugno la durata delle puntate su Canale 5 verrà diminuita drasticamente. Cosa devono attendersi i fan affezionati della soap? Suhan e Cesur, finalmente, saranno pronti a convolare a nozze, ma un imprevisto manderà all'aria tutto. Riza verrà arrestato, ma la sua prigionia non durerà a lungo. Tahsin, invece, recupererà la memoria e l'uomo si preparerà a tornare più terribile di prima.

Salta il matrimonio tra Suhan e Cesur

Finalmente il rapporto tra Suhan e Cesur procede nel migliore dei modi ed entrambi non vedono l'ora di coronare la loro storia d'amore con la nascita del loro bambino. Prima di ciò, però, i due vorranno convolare a nozze davanti ai loro cari. Cesur ha sempre amato Suhan e le ha sempre detto che è la cosa più importante della sua vita e che non avrebbe mai permesso a nessuno di mettersi tra loro. La vuole per sempre al suo fianco, e l'amore per lei è sicuramente molto più grande del rancore e della vendetta che ha covato in tutti questi anni nei confronti di Tahsin.

Finalmente riusciranno a riunire parenti e amici per convolare a nozze. Tutto sembrerà andare alla perfezione, i due giungeranno all'altare, ma improvvisamente Suhan soffrirà di un forte dolore al ventre.

Tra gli invitati inizierà a trapelare la paura, soprattutto quando vedranno il volto angosciato di Suhan. La donna, infatti, temerà per le sorti del bambino che porta in grembo. Cesur non perderà tempo: prenderà Suhan in braccio e la donna verrà trasportata d'urgenza in ospedale e i medici faranno di tutto pur di salvarle la vita e ovviamente anche quella del bambino.

Riza finisce dietro le sbarre

Mentre accadrà tutto ciò, Riza verrà finalmente arrestato dalla polizia per l'accusa dei vari reati commessi nel corso del tempo. L'uomo finirà dietro la sbarre, ma nonostante ciò non si arrenderà e giurerà vendetta a coloro che credono di averlo finalmente sconfitto: andrà avanti fino a quando non riuscirà a sconfiggerli.

Infatti Riza riuscirà a uscire da prigione e si nasconderà in uno dei suoi rifugi per progettare la sua terribile vendetta.

Tahsin riacquista la memoria

Tahsin, intanto, sarà all'oscuro di tutto quello che sta attraversando la figlia. Sta ancora affrontando il periodo di convalescenza, ma improvvisamente riaffioreranno nella sua mente i primi ricordi. Riuscirà a recuperare la memoria e a tornare il Tahsin malefico di sempre.

Tornerà "in attività" e a progettare come risolvere i molti affari che ha in sospeso. Come da lui affermato, quelli che lo odiano devono prepararsi al suo ritorno.