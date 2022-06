Cambio di programmazione per quanto riguarda il daytime pomeridiano di Canale 5. La fine di Pomeriggio Cinque, che andrà in vacanza per la pausa estiva, porterà dei cambiamenti per quanto riguarda la messa in onda di Brave and Beautiful. Infatti gli episodi subiranno un taglio per dar spazio a un film.

Taglio agli episodi di Brave and Beautiful

Per Brave and Beautiful e in arrivo un nuovo cambio di programmazione, che porterà la serie a prolungare di un po' la messa in onda, anche se ormai è agli sgoccioli. Fino a venerdì 10 giugno andrà in onda su Canale 5 dalle 16 alle 17:25, per poi dare spazio a Pomeriggio Cinque.

Da lunedì 13 giugno, però, le cose cambieranno: il talk show di Barbara d'Urso si fermerà per la pausa estiva, Brave and Beautiful inizierà sempre alle 16, ma terminerà alle 16:30 per dare spazio a un film. Quindi i fan dovranno dire addio alle puntate da 67 minuti che vanno in onda adesso: escludendo la pubblicità l'episodio potrebbe durare appena 22 minuti. Di questo passo la messa in onda della serie potrebbe finire intorno al 1° di luglio.

Nell'estate del 2022 arriverà un'altra serie turca?

Dopo la fine di Brave and Beautiful su Canale 5 arriverà un'altra serie turca? Al momento non si hanno notizie a riguardo, in quanto Mediaset non ha annunciato il debutto di nessuna dizi. Si è parlato del presunto arrivo di Ada Masalı, poi di un'altra serie, Bir Zamanlar Çukurova, ma da Cologno Monzese non c'è stata nessuna conferma.

Potrebbe anche succedere che non arrivi nessuna nuova serie turca nell'estate di Canale 5 e che la rete decida, in futuro, di colmare lo spazio de L'Isola dei Famosi e Brave and Beautiful con un prolungamento di Un altro domani, la soap opera spagnola che il 6 giugno debutta su Canale 5 alle 14:45 al posto di Uomini e Donne.

Le trame delle ultime puntate

Cosa attende gli spettatori di Brave and Beautiful per le ultime puntate? Cesur e Suhan, finalmente, riusciranno a convolare a nozze e il matrimonio verrà celebrato dalla signora Mihriban. Tutto avverrà in un clima quasi sereno, in quanto tutti crederanno che Riza sia morto nell'incendio di un'imbarcazione, ma non sarà così.

Riuscirà a salvarsi e il primo a scoprirlo sarà proprio Cesur, che dovrà fare anche un'altra amara scoperta. Infatti apprenderà che è stata Banu ad avvelenare Suhan il giorno delle nozze. La donna confesserà di averlo fatto solamente perché Riza l'ha minacciata sequestrando suo figlio.

Intanto l'obiettivo di Riza sarà sempre Cesur e quest'ultimo, con il procuratore, proveranno a tendergli una trappola per catturarlo. Alla fine, però, le cose non andranno come sperato e a farne le spese sarà Korhan, che morirà proprio per mano di Riza.