Nuovi intrighi saranno al centro delle puntate di Brave & Beautiful previste nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Suhan Korludag metterà in scena il suo sequestro per impedire a Cesur Alemdaroğlu di macchiarsi le mani di sangue.

Brave & Beautiful: Riza ricatta Suhan

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, relative alle puntate previste prossimamente in televisione annunciano che Suhan darà vita ad un piano grazie alla complicità di Turan.

Tutto inizierà quando la sorella di Korhan scoprirà che suo padre ha ucciso Salih dopo aver visionato un video di Riza.

Il diabolico uomo, a questo punto, metterà sotto ricatto Korludag jr, invitandola ad impedire a Cesur di indagare sulla morte di Fugen se non vuole che Tahsin finisca il resto del suoi giorni in una cella buia e fredda. Alla fine, la giovane sceglierà di proteggere suo padre, visto la scoperta di una grave malattia che lo condurrà a morte entro pochi mesi.

Cesur rinchiude il fratello di Adalet in una gabbia

Nei nuovi appuntamenti di Brave & Beautiful, Cesur rinchiuderà Riza in una gabba, simile a quella che aveva usato con la complicità di Salih per uccidere Fugen. Il ragazzo, infatti, avrà l'intento di far confessare al fratello di Adalet il suo coinvolgimento nell'omicidio della sua adorata madre.

Per questo motivo, Alemdaroğlu si avvarrà di una telecamera per riprendere l'eventuale ammissione di colpa di Soyozlu.

Tuttavia, la faccenda si complicherà a dismisura quando entrerà in scena Suhan, che dopo aver spiato l'ex marito sarà costretta a trovare uno espediente per liberare Riza in modo da non far finire Tahsin in carcere.

A tal proposito, la sorella di Korhan cercherà di convincere Cesur a desistere dal suo piano folle e di non abbassarsi al suo stesso livello. Alla fine, Korludag sarà costretta a ricorrere ad un piano estremo.

Suhan Korludag finge il suo rapimento per impedire all'ex marito di compiere un delitto

La protagonista della Serie TV raggiungerà Turan per pregarlo di aiutarla a fingere il suo rapimento per salvare Riza ed impedire a Cesur di compiere un delitto.

Ed ecco, che Turan dirà al telefono ad Alemdaroğlu che farà del male a Suhan, in caso dovesse torcere un capello al fratello di Adalet. Per questo motivo, il ragazzo non avrà altra scelta che liberare dalla gabbia Soyozlu, dimostrando di essere caduto nel tranello dell'ex moglie.

Tuttavia, le bugie avranno le gambe corte quando Suhan scoprirà che Cesur aveva posizionato una telecamera nel magazzino dove aveva rinchiuso Riza. Alla fine, Korludag jr proverà ad entrare in possesso del filmato prima dell'ex marito, ma commetterà un passo falso.