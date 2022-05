Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful in onda, su Canale 5, Tashin Korludag rischierà di morire dopo essere stato accoltellato da Reyhan. Sarà Cesur a salvargli la vita donandogli il suo sangue. Ironia della sorte, il perfido Korludag verrà salvato dal suo peggior nemico.

Tashin sarà in pericolo di vita dopo l'aggressione di Reyhan

Le vicende di Brave and Beautiful si daranno ancor più avvincenti nel momento in cui Reyhan scoprirà che sarà stato Tashin a uccidere il marito Salih. Accecata dalla rabbia, la donna non esiterà ad affrontare Korludag senior accoltellandolo.

L'uomo a seguito dell'aggressione perderà i sensi e batterà la testa. Reyhan fuggirà dalla tenuta, mente Tashin verrà ricoverato d'urgenza in ospedale dove giungerà in gravi condizioni.

Korludag sarà in pericolo di vita. Reyhan intanto, sconvolta da ciò che avrà fatto, si confiderà con la figlia Sirin e con il genero Kemal. Questi ultimi coinvolgeranno anche Cesur e Suhan e tutti insieme decideranno di mantenere il silenzio sulla vicenda. Quindi Reyhan non si costituirà alla polizia come invece aveva in mente di fare.

Cesur dona il sangue a Tashin e gli salva la vita: spoiler Brave and Beautiful

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative alle prossime puntate della serie tv turca, si viene a sapere che Tashin dovrà essere sottoposto a una delicata operazione.

Ci sarà quindi bisogno di una trasfusione di sangue, ma né Korhan né Suhan saranno compatibili.

Ironia della sorte, sarà invece Cesur ad avere un gruppo sanguigno compatibile con quello di Tashin. Alemdaroğlu quindi, si farà avanti e si renderà disponibile a donare il suo sangue per salvare la vita a Tashin. Un gesto che Cesur farà soprattutto per dimostrare a Suhan che lei potrà fidarsi di lui, anche in vista della nascita del loro bambino.

Dopo aver rischiato di morire, Tashin perderà la memoria

In Brave and Beautiful, dopo aver visto come Cesur riuscirà a salvare la vita a Korludag senior, resta da capire come reagirà il padre di Suhan nel momento in cui si risveglierà dall'operazione. L'uomo infatti, potrebbe decidere di denunciare Reyhan per il tentato omicidio.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che non accadrà nulla di tutto ciò. Tashin infatti, dopo aver rischiato la vita, si risveglierà ma non ricorderà gli ultimi quattro anni di vita. Pertanto non ricorderà neppure della guerra in atto tra lui e Cesur e neppure quella con Riza. L'amnesia di Tashin aprirà quindi nuovi scenari e ancora non è dato sapere se e quando recupererà la memoria.