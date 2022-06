Tante novità accadranno nel finale di stagione di Brave & Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5. Le anticipazioni turche rivelano che Suhan e Cesur Alemdaroğlu lasceranno Korludag per sempre per vivere la loro vita felice altrove.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan ferita alla testa da un colpi di pistola

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le prossime puntate il lieto fine per Suhan e Cesur.

Tutto inizierà con esattezza quando Korhan verrà ucciso dal diabolico Riza, che nel frattempo deciderà di segregare la moglie di Cesur all'interno di una casupola abbandonata.

L'antagonista, infatti, avrà intenzione di lasciare la Turchia insieme alla giovane Korludag, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. La situazione, infatti, diventerà sempre più incandescente quando Cesur riuscirà a trovare dov'è tenuta nascosta sua moglie. Riza, a questo punto, penserà a una mossa controffensiva, ossia creare una trappola mortale per Suhan. La ragazza finirà in coma dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola.

La sorella di Korhan resta in coma per quattro mesi

Nelle ultime puntate di Brave & Beautiful, Suhan trascorrerà gli ultimi mesi della gravidanza in stato di coma poiché suo marito si rifiuterà di dare il consenso ai medici di procedere all'interruzione volontaria di gravidanza.

La sorella di Korhan non riuscirà a comunicare con nessuno, sebbene i telespettatori assistano a un sogno particolare che lei farà in stato di incoscienza.

In particolare, la Korludag immaginerà come sarebbe stata la sua vita accanto a Cesur senza complicazioni, dove la suocera Fugen e il fratello saranno ancora vivi e Cahide premurosa con tutti quanti.

Una realtà mai esistita che però darà alla paziente la forza di riprendersi.

Cesur, sua moglie e il loro figlio salpano su un'imbarcazione per rifarsi una vita altrove

Suhan riprenderà i sensi durante il travaglio di parto, proprio mentre Cesur e suo suocero decideranno di affrontare Riza per l'ultima volta su un'imbarcazione.

La donna partorirà un bambino in ottime condizioni di salute, come si era immaginato il padre. La neo-mamma, a questo punto, deciderà di chiamare il nuovo arrivato con il nome di Korhan, in onore del fratello prematuramente deceduto.

Nelle ultime scene dalla soap opera, Cesur, sua moglie e il loro figlio salperanno su un'imbarcazione per rifarsi una vita lontano. Un finale sereno per una coppia che ha dovuto lottare fino alla fine per conquistare la propria felicità.