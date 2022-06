Le anticipazioni americane della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, ci sarà il ritorno di Sheila Carter, ex moglie di Eric Forrester. La dark lady, in attesa di processo per l'omicidio di suo figlio John, riuscirà ad evadere durante il trasferimento in una prigione federale, grazie all'aiuto del suo amico e guardia carceraria Mike Guthrie. Carter, però, sarà ancora ignara delle intenzioni di Li Finnegan e del segreto custodito dalla donna: John, in realtà è sopravvissuto e la madre adottiva cercherà in tutti i modi di salvargli la vita.

Beautiful, spoiler Usa: Sheila incontra Li Finnegan

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse prossimamente in Italia, Sheila sarà desiderosa di scoprire dove si trovi il corpo di suo figlio, così dopo l'evasione durante il trasferimento nel carcere federale, cercherà immediatamente di contattare Li Finnegan, la madre adottiva di John. Sheila, infatti, non ha mai saputo i dettagli del funerale di suo figlio e non ha idea di dove sia stato sepolto il giovane o se addirittura sia stato cremato. Più tardi Sheila e Li avranno un confronto, ma la madre adottiva di John non sarà disposta a rivelare nulla alla dark lady: Li, infatti, vorrà liberarsi il prima possibile della presenza ingombrante di Sheila e farà di tutto per evitare che la donna scopra la verità su John.

Sheila scopre che suo figlio è vivo

John Finnegan era stato dichiarato morto dopo la sparatoria, ma in seguito i paramedici erano riusciti a rivelare un debole battito. Successivamente, Li ha deciso di fingere la morte di suo figlio e ha firmato un falso certificato di morte, ovviamente all'insaputa di Sheila e di Steffy. Quest'ultima, infatti, convinta che suo marito fosse stato cremato, ha dato per scontato che non ci fosse nulla di strano nel comportamento di Li e ha dato la possibilità alla donna di occuparsi di ogni cosa.

Sarà così che John resterà in coma e attaccato ai macchinari, contro il parere dei medici, il giovane, difatti, non si troverà più ricoverato in ospedale, bensì a casa di sua madre Li. Durante il confronto tra Sheila e Li, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: la dark lady sentirà dei strani rumori provenire dalla stanza vicina e sarà curiosa di sapere di cosa si tratti, sarà in quel momento che scoprirà tutta la verità.

Sheila pretende di essere scagionata

Sheila scoprirà che suo figlio John è ancora vivo e sarà assai sconvolta: la donna incolperà Li del suo arresto e pretenderà subito di essere scagionata. Inoltre, la dark lady ribadirà che il colpo di pistola era rivolto a Steffy e non a suo figlio, per questo sarà convinta di non avere colpe. Successivamente Sheila cercherà di costringere Li a trasferire John in una struttura più adeguata e a confessare la verità a Steffy, ancora ignara di tutto. La madre adottiva del giovane medico, però, si opporrà subito al volere della Carter e si rifiuterà di portare il figlio all'ospedale. La determinazione di Li scatenerà l'ira della dark lady e in poco tempo la discussione tra le due prenderà una brutta piega: Sheila colpirà la donna in testa, mentre John sembrerà riprendere i sensi.

Li fugge, ma viene raggiunta da Sheila

Dopo esser stata colpita alla testa, Li fuggirà via per cercare aiuto, ma subito dopo verrà inseguita da Sheila. Quest'ultima penserà di potersi occupare da sola di suo figlio e di potergli salvare la vita, con l'aiuto del suo amico Mike. La dark lady, infatti, vorrà avere l'occasione di recuperare il rapporto con il giovane e sarà desiderosa di liberarsi degli errori commessi in passato.