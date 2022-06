In Beautiful, le prossime puntate in onda su Canale 5, saranno incentrate sul Liam e sul suo senso di colpa per la morte di Vinny. Il figlio di Bill deciderà di costituirsi alla polizia e, quando il magnate lo verrà a sapere, raggiungerà il Commissariato per impedirgli di confessare. Peccato che arriverà troppo tardi. Sarà a questo punto che Bill si addosserà tutta la colpa pur di evitare che il figlio finisca in carcere.

Liam confessa a Hope la verità sulla morte di Vinny: spoiler Beautiful

In Beautiful, la polizia continuerà a indagare sulla morte di Vinny Walker.

Si starà facendo di tutto per trovare il pirata della strada che avrà investito il giovane, fuggendo poi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Liam sarà sempre più preda di crisi nervose, attanagliato dai sensi di colpa per la morte dell'amico di Thomas e vorrà andare a costituirsi alla polizia. Bill continuerà invece a dissuaderlo, cercando di convincerlo ad andare avanti con la sua vita. Le parole del padre però non faranno effetto su Liam, il quale confesserà a Hope la verità sulla morte di Vinny. Con stupore, Hope verrà a sapere che il pirata della strada sarà proprio Liam, ma non gliene farà una colpa, visto che sarà convinta che lui non sia certo un assassino. Se la prenderà invece con Bill, reo di essere fuggito senza chiamare i soccorsi.

Bill corre alla polizia per impedire a Liam di costituirsi

Le cose per Liam non miglioreranno neppure dopo aver confessato a Hope di essere il responsabile della morte di Vinny. Per liberarsi del peso opprimente che lo attanaglia, il giovane Spencer deciderà quindi che è arrivato il momento di costituirsi alla polizia. Lo farà tenendo all'oscuro Bill.

Sarà infatti Hope ad informare il magnate che Liam sarà andato alla polizia per confessare la verità sull'incidente. Appreso questo, tra Bill e Hope si accenderà una discussione, durante la quale si accuseranno a vicenda. Dopo di che, Bill correrà alla polizia nel tentativo di impedire a Liam di confessare.

Bill vuole scagionare Liam e confessa di essere lui il colpevole

Nel frattempo, Liam parlerà con il tenente Baker. Liam vorrà tenere fuori da tutta questa storia Bill e, pertanto, non racconterà del suo coinvolgimento nell'occultamento delle prove. Baker però, avrà il sentore che il giovane Spencer non stia raccontando tutta la verità. Nel medesimo frangente Bill, piombato al Commissariato, chiederà di parlare con il figlio. Scoprirà suo malgrado di essere arrivato tardi visto che Liam avrà già confessato l'omicidio di Vinny. Padre e figlio si ritroveranno a discutere sul da farsi e Bill, pur di evitare che Liam finisca in prigione, confesserà di essere l'unico colpevole della morte di Vinny. Cosa succederà ora? per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.