Cambio programmazione Rai per le soap Un posto al sole e Sei sorelle. Le novità riguarderanno la settimana che va dal 13 al 17 giugno 2022, dato che entrambi i due appuntamenti quotidiani della tv di Stato, osserveranno un turno di stop in due giornate differenti.

La soap spagnola si fermerà per lasciare spazio ad uno speciale del Tg 1 dedicato alle elezioni amministrative, mentre la soap di Rai 3 si fermerà per lasciare spazio all'appuntamento con il Golden Gala Diamond League.

Sei Sorelle, cambio programmazione Rai: la soap cancellata dal palinsesto di lunedì 13 giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la soap opera Sei Sorelle ci sarà il prossimo 13 giugno 2022.

I telespettatori che alle 16:00 si collegheranno sulla rete ammiraglia per seguire il nuovo appuntamento inedito, resteranno profondamente delusi, dato che al suo posto ci sarà uno speciale del Tg 1.

Eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, l'informazione la farà da padrone nel palinsesto della rete ammiraglia.

Dalle 14:00 alle 17:00 circa, infatti, è prevista la messa in onda di un lungo speciale del Tg 1 dedicato interamente ai risultati delle elezioni amministrative, che si svolgeranno domenica 12 giugno in diverse regioni del nostro Paese.

Di conseguenza, per la soap opera Sei Sorelle non ci sarà spazio nel palinsesto pomeridiano Rai, dato che alle 17:20 è confermata la messa in onda del talk show Estate in diretta condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Le novità del palinsesto di Un posto al sole e Sei Sorelle

Per vedere in onda le vicende delle sorelle Silva bisognerà attendere martedì 14 giugno, quando riprenderà regolarmente la messa in onda pomeridiana su Rai 1, nella fascia che va dalle 16:00 alle 17:00.

Cambio programmazione in arrivo anche per Un posto al sole, uno dei punti di forza della programmazione quotidiana di Rai 3.

Anche in questo caso, è previsto uno stop in occasione della giornata di giovedì 16 giugno, quando non andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta.

La soap Un posto al sole in pausa il 16 giugno e cambia programmazione il 17/06

Eccezionalmente per quel giovedì sera, la soap ambientata a Palazzo Palladini lascerà spazio alla diretta del Golden Gala Diamond League, che andrà in onda dalle 20:00 in poi su Rai 3.

In questo caso, però, l'appuntamento con Un posto al sole che non sarà trasmesso il 16 giugno, verrà recuperato il giorno successivo.

Venerdì 17 giugno, infatti, è in programma un doppio episodio con la soap opera che cambierà anche orario di inizio. I telespettatori dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 3 dalle 20:25 per seguire il doppio appuntamento che andrà a chiudere la settimana.