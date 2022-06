Brave and Beautiful chiude i battenti su Canale 5. La soap opera turca con protagonisti Cesur e Suhan a breve saluterà per sempre i tantissimi spettatori italiani che si sono appassionati alle loro vicende e che, ormai, attendono con trepidazione di scoprire quale sarà il finale.

Tuttavia, terminata la prima stagione della soap, non ci sarà spazio per nuovi episodi in prima visione assoluta, dato che la soap non è stata rinnovata per un secondo capitolo.

Nuovo cambio programmazione per Brave and Beautiful nell'estate di Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Brave and Beautiful prosegue tutti i giorni nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda è confermatissima come sempre nella fascia oraria delle 16:00 anche se, dal prossimo 13 giugno, ci sarà un nuovo cambio programmazione che sicuramente non entusiasmerà i fan.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di ridurre nuovamente la durata complessiva degli episodi della soap con Cesur e Suhan.

Di conseguenza, dal prossimo lunedì pomeriggio, la messa in onda sarà garantita dalle 16 alle 16:30 circa, con episodi decisamente più brevi rispetto a quelli attualmente in onda.

In estate la soap Brave and Beautiful chiude i battenti in tv

Una variazione di palinsesto che porterà sicuramente ad una dilatazione dei tempi per quanto riguarda il gran finale di sempre della soap, che a breve arriverà anche su Canale 5.

Mancano ormai pochi episodi e la prima stagione della soap turca volgerà ormai al termine. I telespettatori, infatti, dovranno prepararsi a salutare per sempre i vari protagonisti che popolano la città di Korludag tra giugno e luglio 2022.

Terminati gli appuntamenti della prima serie, calerà definitivamente il sipario su questa seguitissima soap che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 1,6 milioni di spettatori toccando punte del 22% di share.

La soap, infatti, non tornerà in onda con una seconda stagione: in patria hanno scelto di non rinnovarla e quindi di non mettere in cantiere un nuovo ciclo di appuntamenti.

Cosa succede nel finale di sempre di Brave & Beautiful

Di conseguenza, anche nel nostro Paese, gli spettatori dovranno fare a meno per sempre delle vicende della coppia Cesur-Suhan.

Ma cosa succederà nell'epilogo finale della soap? Le anticipazioni su Brave & Beautiful rivelano che per Cesur e Suhan arriverà finalmente il momento di riprendere in mano le redini della loro vita.

I due, dopo aver superato una miriade di ostacoli e peripezie, potranno coronare il loro sogno d'amore e stringeranno tra le braccia anche il loro primo bambino, che chiameranno Korhan, in onore del fratello defunto di Suhan.