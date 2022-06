I fan di DayDreamer non hanno mai smesso di sognare di rivedere gli interpreti di Can e Sanem di nuovo insieme sul set e ora pare proprio che ci siano buone probabilità che questo sogno diventi realtà. A incrementare le speranze dei follower della coppia è stata la guida tv TeleSette che ha parlato di una trattativa in corso tra Can Yaman e Demet Ozdemir. L'attore turco è stato scelto dall'emittente turco DisneyPlus come protagonista della serie El Turco e a quanto pare in lizza per il ruolo femminile ci sarebbe proprio Demet. Non è tutto, pare che i due siano di nuovo vicini dal punto di vista sentimentale e che lei abbia annullato le nozze con il cantante Oğuzhan Koç.

Can e Demet in trattative per lavorare insieme

Secondo i rumor riportati da TeleSette, i due attori turchi sarebbero pronti a riportare sul set l'alchimia che li aveva contraddistinti durante le riprese di DayDreamer. Nessuna conferma da parte dei due, ma pare che qualcosa si stia muovendo per davvero. Innanzitutto, dopo Yaman anche la Ozdemir sarebbe pronta a fare i bagagli per traslocare nel Belpaese. L'attrice, oltre ad un ruolo in El Turco, starebbe studiando l'italiano per prendere parte come protagonista in una produzione italiana attualmente top secret.

Questa decisione di spostarsi in Italia apre un ulteriore scenario che riguarda la vita privata dell'attrice. Fin dai tempi di DayDreamer, infatti, si vocifera di una relazione segrete che vedeva protagonisti proprio Can e Demet.

Nonostante i tabloid turchi fossero certi di ciò, vista anche l'innegabile complicità che legava i due, i diretti interessati hanno sempre negato, parlando solo di una solida amicizia.

Solo lavoro o c'è qualcosa di più?

Nel frattempo sono successe tante cose. Can si è fidanzato con Diletta Leotta, ma poi la relazione è naufragata dopo sei mesi di amore passionale.

Successivamente, all'attore sono stati attribuiti tanti flirt mai confermati. Dal canto suo, Demet si è fidanzata con un cantante e annunciato anche le nozze per il prossimo agosto. Adesso però giungono notizie dalla Turchia secondo cui l'attrice ha deciso di annullare il matrimonio. Sarà vero? Anche in questo caso ancora nessuna certezza, ma pare che questa decisione sia legata ad un ritorno di fiamma con Can.

Certo questo sarebbe molto gradito ai follower che hanno sempre notato gli sguardi che i due attori si scambiavano anche nelle occasioni pubbliche. Ma anche vederli lavorare insieme sarebbe una bellissima notizia qualora fosse confermata. Sta di fatto che è innegabile che i due attori riescono a dare molto ai personaggi che interpretano e insieme diventano davvero forti.