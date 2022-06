L'appassionante soap turca Brave and Beautiful sta ormai per volgere al termine. Le puntate finali della soap saranno comunque ricche di tante novità e colpi di scena. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda la prossima settimana, dal 20 al 24 giugno, rivelano infatti che Riza non è realmente morto. A scoprire la verità sul conto del fratello di Adalet sarà proprio Cesur. Quest'ultimo, infatti, è stato sempre molto sospettoso sul fatto che il fato possa aver posto fine alla vita di un uomo così pericoloso. Tra le altre verità che verranno a galla, ci sarà anche quella che riguarda l'avvelenamento di Suhan.

Alemdaroğlu verrà a conoscenza che la colpevole del tentato omicidio è Banu.

Spoiler Brave and Beautiful dal 20 al 24 giugno: Tahsin scopre che Adalet è deceduta

Tahsin, dopo aver perso la memoria, è stato tenuto allo scuro di diverse faccende. Una tra queste riguarda la scomparsa di Adalet. I familiari avevano raccontato a Korludağ che la sua amata Adalet se era andata dal paese e si era rifatta una nuova vita. Quando Tahsin scoprirà che in realtà Adalet è morta, per lui sarà un duro colpo. L'uomo si recherà tutti i giorni sulla bara della sua amata portandole dei fiori. Sarà proprio un giorno di questi, mentre si trova al cimitero, che a Tahsin sembrerà di vedere Riza.

Korhan però, non crederà al padre, pensando si trovi ancora in uno stato confusionale vista la sconvolgente notizia da poco appresa.

Il giovane Korludağ dirà al padre che sicuramente si è trattato di un'allucinazione e che in realtà Riza è morto. La faccenda farà insospettire ancora di più Cesur, che non crede assolutamente che Riza sia deceduto durante l'incendio sulla nave.

Brave and Beautiful, trame al 24/6: Cesur scopre che Riza è sceso dalla nave prima della partenza

Svolgendo le sue indagini, Cesur si metterà in contatto con un certo Kaya. Sarà proprio quest'ultimo a confessare ad Alemdaroğlu che Soyözlü è sceso dalla nave prima che questa partisse. Per Cesur non finiranno le scoperte, dato che verrà anche a conoscenza che ad avvelenare la sua amata è stata l'avvocatessa Banu.

Quest'ultima avrà agito sotto ricatto di Riza, che ha rapito suo figlio.

Cahide e Hulya avranno un duro scontro. Le due donne si accuseranno a vicenda, sia per il rapimento del piccolo Zafer che per la morte del dottor Nedim. La madre di Zafer finirà così in arresto per l'omicidio del dottore. Si scoprirà che ad avere rapito il figlio di Hulya è stato Bulent, così anche lui finirà dietro le sbarre. Tahsin e il figlio avranno una conversazione, in seguito alla quale papà Korludağ confesserà a Korhan come mai non è stato mai affettuoso con lui.