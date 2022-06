Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con la soap opera turca Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Guzel).

Le anticipazioni sulle puntate finali rivelano che ci sarà un faccia a faccia finale tra Tahsin e Riza: a morire non sarà solo il perfido Soyözlü, ma anche il maggiore dei Korludag.

Brave and Beautiful, anticipazioni Turche: Suhan finisce in coma per lunghi mesi

La morte di Korhan sarà solo l'inizio di nuove problematiche per la famiglia di Cesur. Il perfido Riza rapirà Suhan. Per difendersi la giovane donna colpirà il fratello di Adalet con una scheggia di vetro.

L'uomo sarà quindi costretto a recarsi in ospedale per farsi salvare la vita e verrà così arrestato. La moglie di Alemdaroğlu finirà invece in coma per quattro lunghi mesi, dopo le torture subite da Riza. Avrà intanto luogo il processo nei confronti di Soyözlü per tutti i crimini commessi. Alla fine però, il giudice deciderà che Riza soffre di disturbi mentali e che dovrà dunque essere ricoverato in una clinica apposita.

L'idea che l'assassino di Korhan non finisca in prigione, turberà parecchio sia Tahsin che Cesur: entrambi saranno decisi a eliminare Riza. I due quindi metteranno in atto un piano, facendo credere a Soyözlü di poter fuggire dalla struttura in cui si trova. Per far questo, la famiglia Korludag e Alemdaroğlu si servirà dell'aiuto di un infermiere.

Quest'ultimo farà credere a Riza che sotto compenso, potrà aiutarlo a fuggire.

Anticipazioni di Brave and Beautiful sul finale: Tahsin e Riza saltano in area su una piccola imbarcazione

Riza, Cesur e Tahsin si ritroveranno insieme su una piccola nave. Il fratello di Adalet sarà convinto di essere riuscito a sfuggire al suo destino, quindi resterà sconvolto quando si ritroverà davanti i suoi acerrimi nemici.

Cesur punterà una pistola verso Soyözlü, ma prima che possa sparare, uno scagnozzo di Korludag immobilizzerà Cesur con un taser sotto ordine del suo capo. Il padre di Suhan vorrà infatti vendicarsi personalmente di Riza, lasciando fuori Cesur, che sarà allontanato dall'imbarcazione. Quest'ultima esploderà con sopra sia Tahsin che Riza, ponendo fine alla vita di entrambe.

Il piano andrà come previsto da Tahsin, il quale lascerà una lettera d'addio al genero. Il marito di Suhan si risveglierà nella sua auto, qualche tempo dopo essere stato immobilizzato e assisterà all'esplosione dell'imbarcazione da lontano.