Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 hanno preso il via da poco ma cominciano a giungere le prime indiscrezioni su ciò che accade sul set. Ormai è certo che Elena Sofia Ricci, l'amatissima Suor Angela, abbandonerà la serie italiana di Rai 1 ma non senza prima lasciare le redini del convento ad una sua pupilla. Francesca Chillemi, infatti, intervistata dal Corriere della Sera, ha confermato che il personaggio da lei interpretato, ossia Azzurra Leonardi avrà un ruolo di primo piano, assolvendo di fatto a tutti i compiti a cui era preparata Suor Angela.

Azzurra è già molto amata dal pubblico che ha imparato a conoscerla nelle serie precedenti.

L'evoluzione del personaggio di Azzurra Leonardi

Da giovane attenta alle apparenze e a tratti viziata a moglie e mamma (ruoli persi in fretta con la morte di marito e figlio in un incidente stradale), l'evoluzione del personaggio interpretato da Francesca Chillemi in Che Dio Ci Aiuti è stato notevole ma il pubblico assisterà ad un ulteriore cambiamento. Azzurra Leonardi è pronta a diventare l'erede ufficiale di Suor Angela nella settima stagione della fiction e a confermalo è la diretta interessata. In attesa di vederla in 'Viola come il mare' al fianco di Can Yaman, l'attrice ha rivelato di sentirsi a suo agio nei panni di Azzurra, personaggio a cui si è sentita affine fin dalla prima serie.

"Sono l’erede di suor Angela. Lei dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore", ha confessato Francesca, aggiungendo che prendendosi cura delle nuove arrivate farà al contempo i conti con la sua personalità. Insomma il ruolo da protagonista attende Chillemi, che nell'intervista non ha nascosto che il mondo del cinema l'ha sempre affascinata.

"Sin da bambina sognavo di fare l’attrice: ero affascinata dal cinema, dalle serie in tv, mi immedesimavo nei personaggi", ha detto.

Come Francesca si è preparata al ruolo

E a proposito di immedesimazione, Francesca ha svelato di essersi preparata al ruolo che dovrà svolgere in Che Dio Ci Aiuti passando un intero giorno in un convento di clausura.

Qui ha capito cosa significa veramente la parola 'vocazione': le suore non la vivono per nulla come una privazione. E questa preparazione sul versante psicologico le ha donato la giusta sicurezza per affrontare il set.

Per vedere i risultati di tanto lavoro, però, c'è ancora molto da attendere. La nuova stagione della fiction andrà in onda durante i primi mesi del 2023. Durante i prossimi mesi, gli attori lavoreranno sul set, con la speranza che giungano ulteriori news sui personaggi che animeranno il convento.